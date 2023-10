Formula Uno: Gara Messicana e Caccia al Secondo Posto

Dopo Austin, la Formula 1 si sposta in Messico per la diciannovesima tappa stagionale. Caccia al secondo posto nella classifica costruttori e a nuove sensazioni per guardare alla prossima stagione. La gara si correrà domenica alle ore 21 italiane a causa del fuso orario messicano. Ma il weekend inizia già oggi con la prima sessione di prove libere alle 20.30, mentre le qualifiche saranno domani alle 23 (libere alle 19,30). Tutto il weekend in Messico è in diretta su Sky, in streaming su Now e in replica su Tv8.