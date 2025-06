Gianluca Basile ricorda il secondo scudetto Fortitudo: vent'anni di emozioni

Sono passati vent’anni da quello scudetto. Il capitano di quella squadra, allora trentenne, era Gianluca Basile. Oggi, Baso, mezzo secolo di vita alle spalle – scopertosi brillante nelle interviste che cura per la Lba – fa di tutto nella vita. E, al pensiero di quello scudetto, non nasconde un po’ di commozione.

Basile, ci siamo. "In che senso?". Sono passati vent’anni dal secondo scudetto Fortitudo. "Lo so". Vent’anni dopo – e non è un romanzo di Alexandre Dumas – cosa le resta? "Lo stress. Dovevamo vincere a tutti i costi. Era un peso che sentivamo sulle spalle. Dopo che la Benetton aveva perso in semifinale, avevamo ottenuto il vantaggio del fattore campo. Mi viene in mente Repesa". Jasmin? "Proprio lui". Che fece? "Allenamento al Cierrebi. Mi chiama e mi guarda. E io: ‘coach, che cosa c’è’?". E lui? "Mi fissa, poi dice: ‘Se non vinciamo quest’anno, ci dobbiamo ritirare’".

Eppure le sconfitte… "Sì, fanno parte della storia Fortitudo. Ho perso tante volte. Un anno prima avevamo raggiunto la finale di Eurolega, salvo uscire da Tel Aviv con le ossa rotte per la finale. Io ero l’unico trentenne di un gruppo giovane". Era rimasto anche l’unico play. "Già, Repesa caccia il Poz. Si rompe Vujanic".

Veniamo alla cacciata del Poz. "Mi dispiaceva per l’amico e per il compagno. Quante volte ci aveva salvato il c… in quelle stagioni. Era il play di rottura. Entrava e cambiava la storia delle partite. Uno come lui valeva doppio nei playoff. Ma Repesa fu irremovibile dicendo ‘o lui o io’". E lei fece il play. "Lo avevo già fatto per il primo scudetto. La guardia titolare, nel 2000, era Myers. E chi poteva togliere il posto a Carlton? Poi partito Myers, feci la guardia. Ma il ruolo di play mi intrigava. Non solo portare avanti il pallone, ma attaccare i punti deboli degli avversari".

Scudetto da capitano. "Un premio per tutti, per il nostro percorso, per le scelte della società. Per Seràgnoli, i tifosi, Savic, Repesa. Eravamo una bella squadra". Vince e vola a Barcellona. "Ma non sono scappato". Scelta legata al portafoglio? "No, a Bologna avrei guadagnato lo stesso, forse di più. Volevo la Coppa dei Campioni. In Fortitudo, più di così, non potevamo fare. Così Savic mi convinse. Anche se per uno come me, pensare all’estero, era fantascienza. Nunzia, poi, mia moglie, era incinta".

Da Ruvo a Reggio, da Bologna a Barcellona. "Già, percorso tutto sommato lineare". Adesso è il re delle isole: abita in Sicilia, ma ha casa anche in Sardegna. "Sono un uomo felice". Torniamo a quella sera. "Torniamoci pure". Ci aspettavamo un suo tiro ignorante… "Forse se lo aspettavano tutti. Però prendo il rimbalzo ed è già tanta roba". Poi parte in palleggio… "Già, non capisco più nulla. So che siamo sotto, che il tempo che resta è poco. Vedo tutto buio. E infatti sbaglio". Come sbaglia? "Avevo linee di passaggio aperte, credo, per Lorbek e Smodis. Ho mille opzioni, ma non vedo un tubo. Mi incarto su un lato. Mi alzo, non dico che vedo la luce, perché sarebbe una balla. Ma intuisco che posso passare il pallone a Ruben".

E scudetto fu. "Se, magari. Istanti tremendi prima che la tripla fosse convalidata. Il cuore che batte a mille. Non rivedo tutta la mia vita, ma la stagione sì". Canestro convalidato. "Già. L’apoteosi". Lo scudetto più bello? "Tutte le vittorie sono belle, perché sono il frutto della sofferenza, dello stress, del lavoro fatto. Però quella volta fu speciale. Se lo rivedo, e su youtube ogni tanto passo, riascolto la voce di Fabrizio Pungetti. E una lacrima ci scappa. Come scappa a tutti gli appassionati". Anche ai tifosi Virtus? "Ai cugini non credo. Forse hanno pianto di dolore. Lo dico senza malizia. Quante volte è capitato a noi di piangere per la Virtus? In quella occasione forse toccò a loro".

Il derby, quando torna? "E chi lo sa? Spero presto. A me manca. Ci vogliono soldi, passione. Conto di rivederlo". Dove vive ora? "A Capo d’Orlando, con il basket ho chiuso". Come chiuso? E le sue interviste che piacciono a tutti? "Ma no, quello non è il mio lavoro". Eppure è bravissimo. "Chi lo dice?". Tutti. Roba da cancellare persino il ricordo dei tiri ignoranti. "La mia vita è un’altra". Quale? "Non sente il sottofondo?". Ma non era andato a pescare? "Sì, ma sono rientrato. Qua ci sono galli, galline, cani. Non sentite il concerto? Questa è musica per le mie orecchie. Questo è il mio Sanremo". E la Fortitudo? "Resta. Ho giocato e vinto con quella maglia. Mi sento partecipe, anche se in minima parte, di quella storia gloriosa. Prima i 25 anni dallo scudetto di Recalcati, oggi i 20 per quello di Repesa".