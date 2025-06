Gp Austria, crolla un ponte pubblicitario sulla pista di Spielberg dopo la gara delle F2

Vienna, 29 giugno 2025 - Non c'è pace sulla pista Red Bull Ring di Spielberg, dopo lo spaventoso ribaltamento della monoposto di Formula 2 del francese Sami Meguetounif, che ha colpito altre due vetture, oggi un grande 'ponte' pubblicitario in metallo si è abbattuto sulla pista, a poche ore della partenza del Gran Premio d'Austria di Formula 1.

Il crollo è avvenuto dopo la gara di Formula 2 di questa mattina. La struttura è finita sulla pista, all'altezza della prima curva: una gru stava rimuovendo un'auto finita sulla ghiaia quando ha urtato il cartellone che è crollato.

Non ci sono feriti e gli addetti del circuito si sono subito messi al lavoro per rimuovere i detriti e ripulire il tracciato. L’incidente ha provocato un leggero ritardo al programma giornaliero, facendo slittare la Porsche Super Cup e la sfilata delle leggende, Non varia l’orario della partenza del Gran Premio di Formula Uno, fissata per le 15.

In pole partirà Lando Norris, il pilota della McLaren avrà a suo fianco, secondo nelle qualifiche, la Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila l'altra McLaren di Oscar Piastri, e Lewis Hamilton con la sua Rossa. In terza fila George Russell con la Mercedes e Max Verstappen, con la Red Bull.

La Griglia di partenza della F1:

Prima fila Lando Norris (Gb/McLaren) Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

Seconda fila Oscar Piastri (Aus/McLaren) Lewis Hamilton (Gb/Ferrari)

Terza fila George Russell (Gb/Mercedes) Liam Lawson (Nzl/Racing Bulls)

Quarta fila Max Verstappen (Ola/Red Bull) Gabriel Bortoleto (Bra/Sauber)

Quinta fila Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) Pierre Gasly (Fra/Alpine-Renault)

Sesta fila Fernando Alonso (Spa/Aston Martin) Alexander Albon (Tha/Williams)

Settima fila Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls) Franco Colapinto (Arg/Alpine-Renault)

Ottava fila Oliver Bearman (Gb/Haas) Lance Stroll (Can/Aston Martin)

Nona fila Esteban Ocon (Fra/Haas) Yuki Tsunoda (Gia/Red Bull)

Decima fila Carlos Sainz (Spa/Williams) Nico Huelkenberg (Gera/Sauber).