Gp del Canada e 24 Ore di Le Mans: Ferrari in difficoltà, Federer dà il via alla maratona

Mettiamola così: la pole del Gp del Canada, che viene assegnata stasera dalle 22 in poi (diretta Sky) conta molto di più della griglia di partenza della 24 Ore di Le Mans, che scatta oggi alle 16 (diretta Eurosport). Ovviamente, nell’arco di una giornata intera rimontare non dovrebbe essere un problema!

Il Gp. Partiamo comunque da Montreal, dove ieri sono state disputate le due sessioni di prove libere, con Leclerc finito a muro nella prima rovinando la parte sinistra della vettura. Favorite per il week end sono ovviamente le McLaren di Piastri, leader del mondiale, e di Norris. E forse non a caso nel paddock tengono banco le indiscrezioni sull’anno che verrà…

Super Max. Mentre note sono le inquietudini che circondano la Ferrari (a Montreal ai box è annunciata la presenza di Piero Ferrari: chissà che l’occhio del padrone non ingrassi il Cavallino!), giusto ieri George Russell ha detto di non avere ancora rinnovato il contratto con Mercedes. E ha aggiunto una cosa curiosa: "Io sono pronto a restare, ma non mi sorprenderebbe apprendere che Toto Wolff sia interessato a Verstappen…". Super Max, ieri il più veloce nelle prime libere, ha un contratto con Red Bull fino a tutto il 2028, ma pare che, a determinate condizioni, possa liberarsi entro metà luglio. Una sua mossa coinvolgerebbe non solo Russell ma anche Kimi Antonelli. E che farebbe in tal caso Leclerc?Vedremo. Ma adesso torniamo a Le Mans.

Federer. A dare il via alla prestigiosa maratona francese sarà un mito dello sport contemporaneo: Roger Federer. L’ex tennista svizzero è un grande appassionato di automobilismo e ha accettato volentieri l’invito degli organizzatori transalpini.

Valentino. La 24 ore di Le Mans festeggia 102 anni avendo al via 62 auto, con 21 Hypercar in rappresentanza di 8 costruttori: Alpine, Aston Martin, Bmw, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche e Toyota. Tra gli iscritti, con una Bmw nella categoria Lmgt3, c’è anche Valentino Rossi.

In fila. Nelle qualifiche di Le Mans la Ferrari non è stata brillantissima: settima la 499P di Fuoco, Molina e Nielsen. Fuori dalla Top Ten gli altri due equipaggi del Cavallino.

Ecco i primi dieci classificati:

1. Cadillac #12 (Lynn-Nato-Stevens) 3’23”166 2. Cadillac #38 (Bamber-Bourdais-Button) 3’23”333 3. Porsche #5 (Jaminet-Christensen-Andlauer) 3’23”475 4. Bmw #15 (D. Vanthoor-Marciello-Magnussen) 3’23”659 5. Porsche #4 (Tandy-Nasr-Wehrlein) 3’23”983 6. Bmw #20 (S. van der Linde-Frijns-Rast) 3’24”009 7. Ferrari #50 (Fuoco-Molina-Nielsen) 3’24”213 8. Cadillac #311 (Drugovich-Aitken-Vesti) 3’24”380 9. Alpine #36 (Makowiecki-Schumacher-Gounon) 3’24”398 10. Toyota #8 (Buemi-Hartley-Hirakawa) nessun tempo.