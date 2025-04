F1 Gp del Giappone, Verstappen domina a Suzuka davanti alle McLaren. Leclerc quarto. Super Antonelli

Roma, 6 aprile 2025 – Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Giappone di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha dominato la gara partendo dalla pole e tenendo a distanza le due McLaren. Quarto Charles Lerlerc su Ferrari e settimo Lewis Hamilton, che non è riuscito a raggiungere un Andrea Kimi Antonelli super sulla sua Mercedes, sesto alla fine dietro al compagno George Russell.

Per l'olandese campione del mondo è la sua prima vittoria stagionale, ma anche il quarto successo consecutivo sul circuito giapponese. Staccate le McLaren con Lando Norris a +1"423 e Oscar Piastri a +2"129.

Leclerc parte quarto e arriva quarto: il monegasco sfrutta al massimo dalla sua Ferrari ma alla fine si trova a 16"097 da Verstappen. Settimo Lewis Hamilton, fermo al palo dietro alle due Mercedes di George Russell, quinto, e un esaltante Andrea Kimi Antonelli sesto, capace di contenere il britannico della Ferrari, e anche, per qualche giro al cambio gomme, di far rivedere un italiano al primo posto in Formula Uno.

Nella top ten anche Isack Hadjar su Racing Bulls, Alexander Albon su Williams e Oliver Bearman su Haas. In testa al mondiale piloti c'è Norris (62) con un punto di vantaggio su Verstappen (61).

