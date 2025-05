F1 Gp Imola 2025, spaventoso incidente per Tsunoda: Red Bull a muro nella Q1

Imola, 17 maggio 2025 – Paura per Yuki Tsunoda durante le qualifiche del Gp di Imola 2025 di Formula 1. Nelle Q1, infatti, il giapponese della Red Bull è finito sul cordolo della Villeneuve, finendo quindi contro le protezioni dopo uno spaventoso testa-coda che lo ha portato anche a finire sottosopra per pochi istanti. La vettura è inutilizzabile, ma fortunatamente il pilota è uscito illeso. La direzione di gara ha esposto la bandiera rossa per consentire la rimozione della monoposto e dei detriti.

L'incidente è avvenuto a pochi passi dagli spettatori, protetti dalle paratie metalliche. Tsunoda è uscito da solo dall’abitacolo e si è poi recato al centro medico per controlli. Il pilota nipponico, dunque, partirà ultimo nella gara di domenica, settima prova del mondiale.

Ma gli incidenti non sono finiti qui. Nel finale della Q1 del Gp dell’Emilia Romagna è stato Franco Colapinto a perdere il controllo dell’auto, finendo a muro. L’argentino, alla prima gara stagione sull'Alpine dopo aver sostituito Doohan, è andato a sbattere ad alta velocità all'uscita del Tamburello. Anche in questo caso pilota ok, macchina con tanti danni. E nuova bandiera rossa. Un peccato per il pilota che era riuscito a conquistare il pass per la Q2 con il 15° crono.

Per la cronaca, il miglior tempo della Q1 lo ha fatto segnare Max Verstappen. Molto attesa, in questo weekend, la performance della Ferrari. Tuttavia nelle libere del venerdì a brillare sono state le Mclaren, con Piastri e Norris che hanno firmato i migliori tempi in entrambe le sessioni.