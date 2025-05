F1, Gp di Miami. Piastri vola nelle prime libere. Secondo Leclerc e terzo Verstappen. Alle 22.30 qualifiche Sprint Race live

Roma, 2 maggio 2025 - Al Gran Premio di Miami di Formula Uno Oscar Piastri è stato il più veloce nelle prima sessione di prove libere. Il pilota Mclaren ha fatto segnare il tempo di 1'27"128, staccando di 0"356 Charles Leclerc, secondo su Ferrari. A +0"430 dall'australiano invece c'è Max Verstappen, terzo tempo su Red Bull, appena diventato papà della piccola Lily, figlia di Kelly Piquet.

Tempi un po' bugiardi visto che quasi tutte le monoposto si sono concentrate soprattutto sulla simulazione qualifica, con in vista della caccia alla pole per la Sprint Race di stasera, e meno sul long run. Al quarto posto si sono piazzate le due Williams con Carlos Sainz a +0"550 e Alexander Albon a +0"827.

Da segnalare l'interruzione della sessione di libere a quattro minuti dalla fine per il testacoda di Oliver Bearman su Haas in curva 11, fortunatamente senza conseguenze. Solo 12esimo Lando Norris sull'altra McLaren perché non è riuscito a portare a termine il giro lanciato a causa dell'incidente di Bearman. Indietro anche Lewis Hamilton, 13esimo su Ferrari. Appuntamento alle 22.30 per le qualifiche della Sprint Race.

I tempi della prima sessione di libere:

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren in 1'27"128

2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'27"484

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'27"558

4. Carlos Sainz (Esp) Williams 1'27"678

5. Alexander Albon (Tha) Williams 1'27"955

6. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1'27"968

7. George Russell (Gbr) Mercedes 1'28"058

8. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 1'28"155

9. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1'28"227

10. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1'28"243.

