F1 Gp di Monaco, la Ferrari di Leclerc domina le due libere del venerdì. Hamilton terzo nelle Fp2

Monaco, 23 maggio 2025 - Semplice illusione o realtà da consolidare? La Ferrari ha cominciato il fine settimana del Gran Premio di Monaco con un doppio primo posto nelle due sessioni di prove libere del venerdì, timbrato dal padrone di casa Charles Leclerc. Il monegasco è stato protagonista fin dalle prime battute, quando è andato a sbattere contro il posteriore di un colpevole Lance Stroll (penalizzato in vista della gara) e ha guidato una SF-25 quasi irriconoscibile nelle curve lente, anche se in senso positivo. Questi lampi non devono però necessariamente accecare i tifosi del Cavallino Rampante, che dovranno osservare come principali rivali le due McLaren e la Red Bull di Max Verstappen in vista della qualifica di domani. Le prestazioni tra i top team sono molto simili e presumibilmente ancora distanti da quelle alle quali assisteremo nella sessione di domani pomeriggio, quando si decreterà il poleman. Come da tradizione, la posizione in griglia di partenza sarà fondamentale in una corsa come quella di Montecarlo, dove i sorpassi sono proibitivi. Attenzione, però, alla nuova regola che entrerà in scena domenica: l'obbligo dei due pit stop, che renderà il Gran Premio sicuramente più confusionario e spettacolare.

Il riassunto della prima sessione di libere

Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del venerdì. Tra le strette e contorte curve del suo Principato, il pilota della Ferrari ha tirato fuori un ottimo crono in un'ora di prove che lo ha visto in difficoltà fin da subito. Nei primissimi minuti, infatti, Lance Stroll gli ha involontariamente tagliato la strada alla curva Loews, rimettendosi nella traiettoria ideale dopo aver fatto passare il suo compagno Fernando Alonso. Il botto causato tra l'ala anteriore della SF-25 e il posteriore della Aston Martin ha escluso il canadese dalla sessione, per via dei danni riportati alla sospensione e alla trasmissione; inoltre il figlio del proprietario della scuderia di Silverstone è stato punito con una posizione di penalità in vista della griglia di partenza del Gran Premio. Leclerc ha poi dovuto fare i conti con una monoposto a detta sua leggermente danneggiata, ma evidentemente non a sufficienza per impedirgli di timbrare il miglior tempo davanti a Verstappen (+0.163) e a Norris (+0.326). L'olandese campione del mondo in carica ha preso confidenza con le gomme dure e ha girato poco con le morbide, mentre il britannico di casa McLaren ha prima percorso qualche giro con le soft per poi passare ad un long run con le medie. Per Piastri si segnala un leggero contatto con le barriere, mentre le Mercedes sono apparse ancora un po' arrugginite. L'unico sussulto Hamilton lo ha fornito quando è quasi decollato su un dosso nella chicane delle piscine, dove ha rischiato di terminare dritto contro le barriere all'uscita della curva verso sinistra.

Il riassunto della seconda sessione di libere

La sessione pomeridiana si è aperta con il botto di Hadjar, che è andato a sbattere con la posteriore sinistra contro il guardrail all'ingresso della nouvelle chicane, nella frenata dopo l'uscita dal tunnel. La bandiera rossa è durata comunque pochi secondi, giusto il tempo di liberare la carreggiata dai detriti. Una decina di minuti dopo gli sventolatori a bordo pista sono stati nuovamente chiamati al proprio dovere per un frontale di Piastri contro le barriere della prima curva. L'australiano ha bloccato in frenata alla Sainte Devote ed ha picchiato, perdendo completamente l'ala anteriore. Tutti i piloti hanno cercato costantemente giri di qualifica per prendere le misure in vista della sessione di domani, che a Monaco è sempre, paradossalmente, più importante della gara stessa. Alla fine della fiera Charles Leclerc si è intascato nuovamente il miglior tempo, esattamente come accaduto in mattinata, seguito a brevissima distanza da Oscar Piastri e Lewis Hamilton.

Leggi anche: Leclerc, le sfide e le speranze nel suo GP di Montecarlo