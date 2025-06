Gran Premio del Canada: Russell in pole, Antonelli sorprende in seconda fila

Sarà George Russell con la Mercedes a partire davanti a tutti stasera nel Gran Premio del Canada. Ma la notizia incoraggiante è il ritorno di Kimi Antonelli a un livello top: il Golden boy emiliano sarà in seconda fila sulla griglia di partenza, dietro Verstappen e Piastri.

Quanto alla Ferrari, il povero Leclerc è stato danneggiato dalla ex Minardi di Hadjar. Il vecchio Hamilton è un po’ più avanti, quinto tempo contro l’ottavo di Carletto. Questo passa il convento del…priore Fred Vasseur.

In bilico. Intendiamoci bene: è uno scenario puramente ipotetico. Ma anche senza precedenti così…prestigiosi: se stasera in Canada il prode Verstappen incappasse in una nuova penalità verrebbe escluso dal prossimo Gran Premio!

Tutto questo perché ormai da tempo la federazione internazionale ha adottato il meccanismo della patente a punti. Ad ogni infrazione commessa, il pilota “indisciplinato” subisce una sanzione. E se non si affretta a mettere la testa a posto, beh, corre appunto il rischio di vedersi ritirare la licenza di guida.

La ruotata. Verstappen non è mai stato un modello di virtù. Sin da giovanissimo si è distinto (si fa per dire…) per una propensione per le esuberanze, sempre per usare un eufemismo.

Poi, da pluricampione del mondo, Super Max sembrava essersi dato una regolata: ma le recenti traversie di una Red Bull non più irresistibile hanno riacceso il fuoco sotto la brace.

In particolare, a peggiorare la posizione dell’olandese è stato il suo comportamento in occasione del Gran Premio di Barcellona, due settimane fa.

Stizzito per la piega che le cose avevano preso in gara, nel finale Verstappen ha perso la testa. Ha deliberatamente urtato la Mercedes di Russell e a nulla sono servite le scuse tardivamente presentate. I commissari della FIA hanno retrocesso il pluriridato dal quarto al decimo posto dell’ ordine d’arrivo e gli hanno appunto tolto punti dalla patente.

La reazione. Poiché ha il carattere che ha, Verstappen ha già fatto sapere che comunque per lui nulla cambia: “Continuerò a guidare come ho sempre fatto -ha dichiarato l’olandese- Sono un driver corretto, conosco le leggi del mestiere e non accetto che si metta in discussione la mia lealtà”.

Mah.

In tv. Il Gran Premio del Canada scatta stasera alle 20. Diretta Sky.

La griglia: 1 Russell (Mercedes, 1:10.998); 2 Verstappen (Red Bull, +0.160); 3 Piastri (McLaren, +0.221); 4 Antonelli(Mercedes, +0492); 5 Hamilton (Ferrari, +0.627); 6Alonso (Aston Martin, +0.687); 7 Norris (McLaren, +0.726); 8 Leclerc(Ferrari, +0.783); 9 Hadjar (Racing Buls, +0968); 10 Albon(Williams, +1.008).