Hamilton e Leclerc show. Gran premio con i tifosi

"Ci vediamo a Milano". Lewis e Charles “sfrecceranno“ sulla pista-passerella tra piazzale Cadorna e piazza Castello. L’appuntamento con la nuova storia Ferrari sarà domani pomeriggio. Hamilton e Leclerc a tu per tu con i tifosi prima di fare i bagagli e partire per il Gran premio d’Australia, che domenica 16 darà il via alla nuova stagione di Formula 1. L’evento “Scuderia Ferrari HP Drivers’ Presentation by UniCredit” è una sorta di pit-stop della squadra del Cavallino. Che torna a Milano a sei anni dal bagno di folla in piazza Duomo in occasione dei 90 anni della casa di Maranello. E domani il copione sarà lo stesso. Lo aveva ipotecato già a Monza, durante l’ultimo Gran premio d’Italia, Lewis Hamilton, ancora vestito d’argento Mercedes, ma già accolto dall’ovazione del popolo della Rossa: "Ci vediamo il prossimo anno", aveva promesso in un italiano incerto. Ora quel momento è arrivato. Il dream team è pronto alla festa di inizio anno.

Sul palco allestito in piazza Castello, saliranno il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, il numero uno di UniCredit (partner della Scuderia di F1), Andrea Orcel e il team principal Fred Vasseur. Poi “canteranno“ i motori con l’arrivo di Hamilton e Leclerc. In due piloti saliranno on stage e risponderanno alle domande dei tifosi. Come sei anni fa in Duomo e come l’anno prima in Darsena, quando il circus allestì un mini-circuito per dare la scia al Gp d’Italia che in quel fine settimana sarebbe andato in scena nel Tempio della velocità di Monza. Allora di rosso erano vestiti Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, e con loro c’erano anche le Alfa Romeo di Marcus Ericsson e di un certo Charles Leclerc. Un legame - quello di Milano con i motori - che ha sempre avuto benzina nel serbatoio. Fin da quando nel settembre del ’47, le monoposto si sfidarono lungo un percorso all’interno della vecchia Fiera. Ricordi in bianco e nero. Oggi l’album della città aggiunge nuove istantanee. A colori. Con il rosso Ferrari. Il giallo e il nero del Cavallino. Sarà un’accoglienza trionfale, per Leclerc e per il nuovo “milanese“ Hamilton. Lui, sette volte campione del mondo, che a Maranello ha preferito Milano per metter su casa, o meglio attico extra lusso con via Porta Nuova.

Intanto per domani la città si atrtrezza: strade chiuse, percorsi dei mezzi pubblici deviati e piazza ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza massima di ogni varco. Chi non dovesse trovare posto, potrà seguire l’evento sui maxischermi allestiti nelle vie adiacenti. I semafori dello show si spegneranno alle 16 con un dj set, dalle 17 riflettori sui protagonisti della F1.