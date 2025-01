Hamilton-Ferrari, ci siamo. L’ad Vigna: “Lewis da noi la prossima settimana”

Milano, 16 gennaio 2025 – Lewis Hamilton sta per sbarcare ufficialmente sul pianeta Ferrari. Ormai mancano solo pochi giorni. Il sette volte campione del mondo di Formula 1, ex pilota di McLaren e Mercedes, è pronto per la nuova avventura in rosso: prenderà il posto di Carlos Sainz, formando una super coppia con Charles Leclerc.

Lewis Hamilton è il nuovo pilota della Ferrari

La conferma arriva direttamente dall’amministratore delegato del Cavallino, Benedetto Vigna: “Lewis verrà da noi settimana prossima – le parole nel corso della presentazione a Milano della partnership tra Ferrari e Unicredit –. C'è tanta fibrillazione, tanta voglia di cominciare. Stiamo sistemando le ultime cose. Siamo pronti quasi su tutto. Le aspettative sono alte”.

Il team ha programmato per Hamilton un test a Fiorano intorno al 20 gennaio e sulla pista di Barcellona per la fine del mese. Dal 20 febbraio il battesimo della nuova auto in vista dei test pre-stagionali (26-28 febbraio) in Bahrain. Poi appuntamento a Melbourne il 26 marzo per l'avvio della stagione con il Gran premio d’Australia.

Intanto nei giorni scorsi Leclerc ha salutato Sainz con parole al miele: “I contrasti non sono mancati ma nei quattro anni insieme mi ha aiutato a migliorare in tanti aspetti con la sua etica del lavoro, il suo talento, la sua disciplina, con tutto quello che ha portato. È stato un compagno di squadra incredibile e penso che se oggi siamo riusciti a fare questo passo avanti, un grande grazie va a Carlos", ha detto il pilota monegasco. Che ha aggiunto: “Carlos è un talento incredibile. È estremamente veloce e merita di essere in un top team. Sono sicuro che è solo una questione di tempo e che tornerà a lottare con noi per vincere. Darà tanto alla Williams per come è sensibile a ogni piccolo cambiamento sulla vettura".