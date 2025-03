Hamilton e la polemica con il box Ferrari, debutto nervoso al Gp d'Australia

Melbourne 16 marzo 2025 – Non è stato un debutto semplice quello di Lewis Hamilton quello della mattinata odierna al Gp d’Australia di F1. Il sette volte campione del mondo non va oltre il decimo posto nella sua prima gara con il rosso del Cavallino addosso. Un risultato deludente arrivato al temine di una gara pazza, dove purtroppo le scelte del muretto box Ferrari non hanno aiutato i propri piloti in pista. La gara di Melbourne è stata infatti caratterizzata da un finale colpito dalla pioggia in situazione di pista asciutta, che ha rivoluzionato le posizioni in gara e costretto molti al ritiro.

Lewis Hamilton con Andrea Kimi Antonelli al Gp d’Australia 2025 (Ansa)

Tra gli sfortunati di questa situazione eccezionale c'è senza dubbio la Ferrari, con Leclerc precipitato dal quinto all'ottavo posto, mentre il britannico è addirittura arrivato al bordo della zona punti, terminando solo decimo. Se però nella fase più concitata della gara, nella vettura numero 16 è stato il pilota monegasco a chiamare le proprie scelte, cercando un grande exploit, ma sbagliando le valutazioni, diverso è il discorso per il britannico. Lewis Hamilton si era infatti affidato alle valutazioni del proprio ingegnere di pista Riccardo Adami, restando così fuori con le gomme da asciutto, nei 4-5 minuti di pioggia intensa che hanno colpito l'Albert Park.

Sul momento il pilota classe '85 era riuscito addirittura a prendere le redini della gara, chiudendo anche un giro in testa, ma la gioia è durata poco. Le condizioni estreme, lo hanno visto superato dopo poco da Norris, prima poi di essere obbligato ad andare ai box per montare nuovamente gomme intermedie. Una scelta sbagliata, che non ha apprezzato, come ha esternato anche in un team radio polemico nei confronti del suo ingegnere. "Pensavo avessi detto che non avrebbe piovuto molto. Abbiamo perso una grande occasione", ha commentato il pilota inglese durante la corsa. Una delle tipiche comunicazioni di Hamilton quando la gara non funziona come lui aveva sperato.

Clima disteso però ai box, solo la tensione dell'atleta in piena competizione. Al termine del Gp d'Australia Hamilton si è scusato per i toni polemici, non felice del risultato finale, ma consapevole di tutto il lavoro che c'è ancora da fare. Chissà che come sia successo per Charles Leclerc durante questo Gran Premio, anche il britannico non possa essere lui stesso a chiamare le scelte sulla tattica della sua vettura. Intanto la rincorsa iridata comincia con un pesante deficit: sono 24 i punti di distacco di Hamilton dal connazionale Norris, ma c'è anche la serenità di chi di fronte ha altri 23 weekend di gara per trovare il riscatto.