Le solite McLaren, sorriso Ferrari. Doppietta Norris-Piastri, poi Leclerc. Cavallino secondo tra i costruttori

Non appena la bandiera a scacchi è calata sul Gp d’Austria, Fred Vasseur è stato raggiunto da una telefonata del suo vice Jerome D’Ambrosio. Il manager francese è stato costretto a lasciare il Red Bull Ring per un problema personale. Dovrebbe tornare regolarmente al suo posto venerdì prossimo, in occasione del Gran Premio d’Inghilterra.

Contenti ma… Il risultato di Leclerc e Hamilton è stato salutato con soddisfazione dalla Scuderia: a livello aritmetico, la Rossa ha recuperato la seconda posizione nella classifica costruttori, scavalcando la Mercedes e staccando ulteriormente la Red Bull. Ma può bastare? Certamente no! Sin dal primo giro Carletto e il Baronetto sono stati costretti a guidare in maniera…risparmiosa, per preservare i freni, consumare meno carburante e ricaricare la batteria. Il tutto mentre la McLaren vola…

Leclerc. La consapevolezza della situazione è forte nelle parole di Leclerc. "Il voro della squadra è stato molto positivo. Abbiamo portato alcuni aggiornamenti che ci hanno aiutato a fare un passo avanti e a iniziare a colmare il divario con la McLaren. Purtroppo, qui erano semplicemente più veloci. Alla prima curva, ho cercato di chiudere su Lando (Norris, ndr), ma così ho lasciato la porta aperta a Oscar (Piastri), che è riuscito a superarmi per il secondo posto. Ho spinto molto nel primo stint e ho avuto un bel po’ di degrado, ma fa parte del gioco. Non abbiamo rimpianti. Abbiamo dato tutto ed estratto il massimo dalla nostra gara. Continueremo a lavorare sodo per fare ulteriori progressi con l’obiettivo di tornare sul gradino più alto del podio".

Hamilton. E il Baronetto? "È stato un weekend solido per il team – ha raccontato Lewis –. Noi abbiamo migliorato ulteriormente il nostro passo in qualifica e la squadra ha fatto un ottimo lavoro per tutto il fine settimana. Non abbiamo avuto il passo gara su cui contavamo, ma comunque siamo riusciti a portare a casa punti importanti e un podio, di cui possiamo essere orgogliosi. Ringrazio tutti, sia qui in pista che a Maranello, per il duro lavoro e l’impegno costante".

Il vice. Infine, il sostituto di Vasseur, l’ex Mercedes D’Ambrosio: "Possiamo dirci soddisfatti di questo risultato. Da un po’ di tempo Fred ripete che ci basta mettere tutto insieme ed avere un weekend pulito, ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Qui in una gara lineare, entrambi i nostri piloti hanno avuto un passo molto simile. Ovviamente, il distacco dalla McLaren è ancora significativo, soprattutto in gara, ma continueremo a spingere per colmarlo. I distacchi tra i team cambiano da gara a gara, quindi bisogna concentrarsi su sé stessi e fare il massimo possibile. Per quanto riguarda l’aver sostituito Fred al muretto, la verità è che in questa squadra abbiamo tante persone valide che sanno cosa fare, quindi non è cambiato molto nei processi".