Leclerc e Sainz difendono Hamilton: solidarietà in F1 a Miami

Il Banco del Mutuo Soccorso? Più o meno. Un po’ a sorpresa, mentre la F1 riscopre il fascino un po’ pacchiano di Miami, Charles Leclerc e Carlos Sainz prendono le difese di…Lewis Hamilton! Una curiosa sinergia, tra ex compagni divisi proprio dall’arrivo a Maranello del Baronetto di Sua Maestà Britannica, mentre il bolognese Kimi Antonelli conquista la pole nella Sprint. Un italiano in pole mancava dal 2009, Fisichella con la Force India in Belgio.

Ma andiamo con ordine. "Un maestro". Ha detto dunque Carletto: "È sempre complicato entrare in un nuovo team. Lewis deve ancora adattarsi a sistemi e metodi diversi, ma ha già ottenuto una vittoria in Cina e sono certo che arriverà al livello che ci aspettiamo da lui. Aggiungo che personalmente, ho già imparato molto da Lewis. è bello averlo con noi: porta un punto di vista nuovo e aiuta a rimettere in discussione alcune abitudini consolidate. Ci sta facendo crescere".

E insomma, le parole sono parole, ma Leclerc ha teso la mano al sette volte campione del mondo. Che peraltro, legittimamente, ha zittito i critici: "Io sono consapevole della scelta che ho fatto privilegiando la Ferrari, non presto attenzione a quello che viene raccontato da gente che nemmeno conosce la realtà delle cose. Io debbo prendere esempio da Leclerc, con la mia stessa macchina lui riesce ad essere competitivo, segno che io debbo dare di più".

"Imparerà". A Lewis poi è arrivata anche la…solidarietà del predecessore in Rosso, quel Carlos Sainz sfrattato da Fred Vasseur per far posto al pilota dei record. "Non sono stupito per quanto sta accadendo ad Hamilton – ha detto lo spagnolo –. È perfettamente normale. A me sta capitando la stessa cosa in Williams. Dopo un lungo periodo di lavoro in un altro ambiente, ti devi adattare alla realtà nuova. Un po’ di tempo ci vuole, di sicuro escludo Lewis abbia smesso di saper guidare…"

La sprint. Manco a farlo apposta, a Miami oggi alle 18 (diretta Sky) scatta la Sprint Race, in cui Antonelli ha strappato la pole a soli 18 anni, chiudendo una ferita aperta da 16 anni come detto. Il format che fin qui ha regalato al Baronetto l’unica gioia di un difficile (eufemismo…) avvio di stagione: a Shanghai Hamilton si mise dietro tutti, alimentando un ottimismo poi bruscamente smentito dai fatti. Sempre stasera, ma dalle 22, scatterà la caccia alla pole per il GP.

Max Papà. Infine, notizie dall’ufficio anagrafe: Max Verstappen è diventato padre, la sua compagna Kelly (figlia del tre volte iridato Nelson Piquet) ha dato alla luce una bambina. Accolta dal campione in carica con foto e testo sui social: "Benvenuta al mondo, dolce Lily. I nostri cuori non sono mai stati così pieni. Sei il nostro dono più grande. Ti amiamo più di quanto le parole possano dire".