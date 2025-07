Leclerc naufraga con i sogni del Cavallino

Più del risultato in pista, deludente, in Ferrari fanno parlare le frasi di Benedetto Vigna. L’amministratore delegato della Ferrari era a Silverstone ai box. Si è espresso così sul futuro di Fred Vasseur: "Abbiamo tempo. Stiamo discutendo. Intanto apprezzo i progressi visti in qualifica e lo spirito di coesione che si nota all’interno della Scuderia, le difficoltà rafforzano". Non esattamente una manifestazione di fiducia, almeno in apparenza. Vedremo.

Fred. Intanto, Vasseur si occupa del presente, del quarto posto dí Hamilton e del flop di Leclerc. "È stata una gara caotica per tutti, dall’inizio alla fine. Posso immaginare che per i tifosi sia stata entusiasmante. Le condizioni cambiavano così frequentemente che era difficile essere sulla gomma giusta al momento giusto. Le numerose Safety Car hanno reso tutto ancora più imprevedibile. A fine gara, si ha sempre la sensazione che si poteva fare meglio a livello di strategia. La scelta coraggiosa di Charles di passare subito alle slick è stata rischiosa e, se le cose fossero andate diversamente, avrebbe potuto rivelarsi quella giusta. Chiaramente, la McLaren era molto più veloce di noi, ma oggi abbiamo segnato più punti di Mercedes e Red Bull, il che è positivo, così come è positivo il fatto che siamo stati competitivi fino all’ultimo run in Q3. Il nostro passo è migliorato notevolmente rispetto all’inizio dell’anno e ora dobbiamo mantenere questo livello di prestazioni anche nella seconda parte della stagione. Studieremo i dati del weekend per capire perché abbiamo avuto alcune difficoltà. Adesso la cosa più importante è fare un ulteriore passo avanti in termini di performance a Spa, e mettere tutto insieme per avere un weekend perfetto dall’inizio alla fine. Infine, congratulazioni a Nico Hulkenberg per il suo primo podio. Se lo merita".

Leclerc. Affranto il povero Leclerc, sempre più avvilito. "Strategia? Al via ho scelto io e ho sbagliato. Non sono contento della mia decisione. Pensavo che il primo e il secondo settore fossero adatti alle slick. Il terzo settore era bagnato, ma mi aspettavo che la pista si asciugasse molto più velocemente. Non è stato così. La macchina in quelle condizioni non stava in strada e rischiavo di uscire ad ogni curva. E poi proprio non avevamo ritmo…"

Il baronetto. Infine, la sincerità di Hamilton. "Non è il risultato che speravamo, ma continuiamo a crescere come squadra e io sto anche entrando sempre più in sintonia con la macchina. In certi momenti il terzo posto sembrava anche a portata di mano, ma onore a Nico per il suo primo podio: ha fatto una gara davvero solida. Silverstone offre sempre uno spettacolo eccezionale e il meteo variabile ha sicuramente reso tutto più interessante. Un grande grazie al pubblico straordinario per tutto il supporto durante il weekend, è sempre bellissimo essere a casa".

Però, il piatto piange. Per la Ferrari e per lui.