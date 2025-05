Leclerc sfiora la vittoria a Monaco: Norris trionfa, Ferrari seconda

Carletto se ne era reso conto in presa diretta. Sabato, quando all’ultimo tuffo Lando Norris gli aveva negato la pole. La vittoria bis a Montecarlo, a casa sua, era svanita in quell’istante. Perché a Monaco non si sorpassa. E se chi sta davanti non sbaglia, ciao.

Il rimpianto. Leclerc ha sofferto in silenzio per 78 giri, in scia al collega McLaren. Alla fine, un sorriso agrodolce si è stampato sul suo viso. "Ho sognato di vincere e possiamo dire di averle provate davvero tutte. La vittoria purtroppo è sfumata in qualifica: Lando al sabato ha fatto un lavoro migliore di noi e si merita questo successo. Guardando al lato positivo, il secondo posto va comunque oltre le aspettative che avevamo per questo weekend, quindi è da considerare un buon risultato. Noi ferraristi siamo fortunati perché possiamo contare su tanti tifosi in tutto il mondo, ma essere di qui e vedere tutto il popolo monegasco che lotta insieme a me scalda davvero il cuore. L’anno scorso ho realizzato il sogno che avevo da bambino trionfando qui, purtroppo stavolta non è andata nella stesso maniera. Lavoreremo per fare in modo di essere di nuovo sul gradino più alto del podio nella prossima stagione!".

Il baronetto. Il vecchio zio Lewis è meno emotivo di Charles (è anche meno veloce, ma questo è un altro discorso) e dunque vede il bicchiere mezzo pieno. Ha detto Hamilton: "Sapevo che partendo dalla settima posizione sarebbe stata dura, ma è positivo vedere i progressi che stiamo facendo. Una volta trovata un po’ di aria pulita, sono riuscito a recuperare terreno, anche se abbiamo perso parecchio tempo nel traffico e il bilanciamento non era esattamente come volevo. Detto questo, torniamo a casa con un podio per Charles e punti importanti per la squadra, ed è incoraggiante vedere che stiamo andando nella direzione giusta. Abbiamo fatto un passo avanti in qualifica, che era uno degli obiettivi principali, quindi un grande grazie a tutti per aver reso la macchina più competitiva nel weekend. Continueremo a spingere e guardiamo a Barcellona con l’obiettivo di fare un altro passo avanti".

Vasseur. E di passi avanti parla anche il curato di campagna, alias il capo del Reparto corse, alias Fred Vasseur. Il suo commento: "Giovedì avremmo firmato per il secondo posto, è vero che dopo essere stati primi in tutte le prove libere ci aspettavamo di più ed eravamo un po’ frustrati dopo le qualifiche, ma in gara abbiamo fatto il nostro lavoro ed era praticamente impossibile superare. Nel complesso, possiamo dirci soddisfatti perché abbiamo davvero portato a casa il massimo. Con la penalità di Lewis, avevamo solo una macchina per lottare contro le due McLaren, il che ci ha messo leggermente in svantaggio. Charles ha gestito molto bene la situazione, mettendo costantemente pressione su Norris mentre Lewis ha mostrato un ottimo passo risalendo fino alla quinta posizione, prima di rimanere bloccato nel traffico. Nelle ultime gare abbiamo fatto dei passi avanti nelle curve ad alta velocità e questo weekend abbiamo visto dei progressi anche nel lento, il che è incoraggiante. Dalla Spagna in avanti ci sarà un nuovo regolamento per l’ala anteriore e tutti i team hanno cerchiato questa gara sul calendario come punto di svolta: non sappiamo esattamente quali saranno le prestazioni degli altri team in queste nuove posizioni. Potrebbe esserci un reset, però intanto concentriamoci su noi stessi per cercare di migliorare in ogni tipo di settore".