Lewis, Charles e Kimi: la lunga attesa è finita

Oh, era ora! Stanotte alle 2,30 ora italiana (diretta Sky) con la prima sessione di prove libere in Australia si alza il sipario sulla edizione 2025 del campionato del mondo di Formula Uno (alla guida del quale Stefano Domenicali è stato confermato per altri cinque anni). Alle 6 di domattina è in programma la seconda sessione. Sabato dalle 6 la caccia alla pole. Domenica alle 5 il via del Gp.

I temi. Poiché non mi piacciono i giri di parole, dirò ai miei quattro lettori che da anni e anni non si respirava una eccitazione collettiva tanto forte. Hamilton debutta sulla Ferrari a 40 anni suonati e già questa è una storia pazzesca. Leclerc è di nuovo lì a provarci di Rosso vestito. La Mercedes lancia Antonelli, il fratellino d’Italia. Verstappen insegue il quinto titolo consecutivo, eppure tutti indicano nella McLaren (che giusto ieri ha prolungato il contratto di Oscar Piastri, il partner di Lando Norris) la vera favorita.

Avremo tanto di cui parlare!

Il re. Vabbè, con buona pace di Carletto tocca occuparsi ancora e sempre di… Hamilton. Quella formata da Leclerc e dal Baronetto è la coppia numero 140 nella storia della Scuderia. E domenica Lewis diventerà il 98° pilota ad aver gareggiato in Formula 1 al volante di una Ferrari. Fin qui, la Rossa da Gran Premio ha avuto 13 drivers britannici.

I debutti. Avanti. Per stare alla storia recente, ecco come sono andati all’esordio i fuoriclasse ingaggiati dal Cavallino.

Nel 1996, proprio a Melbourne un certo Michael Schumacher fu costretto al ritiro da un guasto mentre occupava la terza posizione. Nel 2007, sempre in Australia, Kimi Raikkonen fece invece subito centro. Nel 2010 il mondiale iniziava in Bahrain e il neo ferrarista Alonso trionfò in solitudine. Infine nel 2015 Seb Vettel, di nuovo a Melbourne, si accontentò di un terzo posto nella gara vinta indovinate un po’ da chi?

Ma da Lewis Hamilton, of course.

Vasseur. Infine, beccatevi il messaggio a reti unificate del sempre ilare curato di campagna, alias Fred Vasseur. Il manager francese si è espresso così, al suo arrivo all’Albert Park, luogo magnifico che ospita il Gran Premio d’Australia: "L’attesa è finita e siamo pronti a scendere in pista per la prima gara della stagione. In un certo senso sembra di tornare al passato, dato che sono trascorsi alcuni anni dall’ultima volta che l’Australia ha ospitato il round di apertura. Il circuito cittadino di Albert Park non è particolarmente rappresentativo di ciò che ci aspetta nel resto del campionato, ma qui l’anno scorso abbiamo fatto bene e siamo fiduciosi anche per il weekend che ci attende. Naturalmente, ci sono molte incognite e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la gerarchia in pista, soprattutto perché i risultati del test in Bahrain sono stati molto difficili da interpretare.

Durante l’inverno abbiamo lavorato duramente in fabbrica a Maranello, e lo stesso hanno fatto Charles, che ha curato con particolare attenzione la preparazione fisica, e Lewis, che ha dato il massimo per integrarsi nel team il più rapidamente possibile. Credo che ci sia tutto il necessario per fare bene ma, come sempre, per prima cosa ci concentreremo su noi stessi, consapevoli che questo è solo l’inizio di una stagione molto lunga. Una settimana fa abbiamo ricevuto un’accoglienza meravigliosa a Milano da una marea di nostri tifosi e adesso, a Melbourne, vogliamo dare il massimo per a dare a tutti loro qualcosa di cui essere orgogliosi".

Bon voyage, vecchio Fred.