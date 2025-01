Ferrari, prima foto ufficiale di Lewis Hamilton

La prima volta non si scorda mai. E sicuramente Lewis Hamilton non dimenticherà la sua “First time in Red”, ovvero la “Prima volta in Rosso”. Dove “Rosso” sta a significare la tuta della Ferrari. Il primo scatto del pilota con la divisa della Rossa è infatti arrivato sui social network a scolpire nella memoria il momento epocale per Lewis Hamilton e la Ferrari stessa.

“Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi" aveva scritto ieri il pilota su Instagram.

E oggi, il giorno dopo la prima esperienza a Maranello, ecco lo scatto che fa sognare moltissimi tifosi. I quali sperano che sia il primo di una lunga serie. Di scatti fotografici, ma anche e soprattutto di scatti in auto in pista.