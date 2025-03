Max Verstappen: Riuscirà a Conquistare il Quinto Titolo Mondiale in F1?

Prima cosa: saremmo anche stufi di fare le congratulazioni a Max. Per carità: stiamo parlando di un Fenomeno. Luca Baldisserri, storico ingegnere di pista di Schumi, lo disse apertamente quando ancora Verstappen era minorenne: questo tizio qui cambierà la F1 con le sue imprese. E non si sbagliava.

Possono non entusiasmare i tratti caratteriali del personaggio. Eppure Super Max ha già segnato un’epoca. Quattro titoli consecutivi. Conquistati in modo sempre diverso. Spesso sfruttando una Red Bull dominante, d’accordo. Ma anche mettendoci tantissimo del suo. Come contro Hamilton nell’accesissimo 2021 e come contro l’arrembante McLaren un anno fa.

Stavolta c’è una novità assoluta, per l’olandese. Tranne un brevissimo apprendistato con la ex Minardi a cavallo tra 2015 e 2016, Verstappen ha sempre e solo pilotato monoposto disegnate da Adrian Newey, il Mago dei progettisti. E onestamente era una bella garanzia! Leggere per credere: in carriera l’ex mentore di Super Max, sempre inteso come Newey, ha conquistato quanto segue: 13 titoli mondiali piloti conquistati (4 con Williams nel 1992, 1993, 1996 e 1997, 2 con McLaren nel 1998 e 1999, 8 con la Red Bull dal 2010 al 2013 e dal 2021 al 2024), 12 titoli costruttori (5 con la Williams dal 1992 al 1994, nel 1996 e 1997, 1 con la McLaren nel 1998, 6 con la Red Bull dal 2010 al 2013 e nel 2022 e 2023) e oltre 200 gran premi vinti (54 con la Williams tra il 1990 ed il 1996, 41 con la McLaren tra il 1998 ed il 2005 e ben 116 con la Red Bull tra il 2009 al 2024). Le vetture da lui disegnate hanno raggiunto la pole position oltre 200 volte (64 con la Williams, 39 con la McLaren e più di un centinaio con la Red Bull).

Segue domanda delle cento pistole: riuscirà Verstappen a celebrare la cinquina iridata con una Red Bull che non è più quella di prima (ha anche un nuovo compagno di squadra, il neozelandese Lawson, al posto del messicano Perez)?

Imiterà Schumi, che il pokerissimo lo firmò con la Ferrari tra il 2000 e il 2004? Nessuno ce l’ha mai fatta, né prima né dopo. Come stimolo non è male, ammesso che Super Max di stimoli abbia bisogno…