McLaren domina le prove libere in Bahrain: Piastri e Norris in testa

È color Papaya il sole del deserto. Tra le dune del Bahrain la McLaren ha dominato le sessioni di prove libere, con Oscar Piastri davanti a Lando Norris, scandendo un ritmo inavvicinabile per la concorrenza. Lo dicono i numeri del cronometro. Russell, terzo con la Mercedes, ha rimediato un distacco superiore al mezzo secondo. Idem Leclerc, che ha messo la Ferrari in quarta posizione. Forse l’obiettivo massimo per Carletto anche nelle odierne qualifiche.

Bene Kimi. Se l’è cavata molto decorosamente il neo patentato (per le vetture di serie) Kimi Antonelli: il Golden Boy bolognese ha fatto segnare il quinto tempo, non troppo lontano dal collega Russell. Con un pizzico di fortuna, il ragazzo emiliano potrebbe anche ritrovarsi a festeggiare il primo podio in carriera, perché no?

Le rosse. E la Ferrari? Avanti piano, quasi indietro. Hamilton ha sperimentato un nuovo fondo sulla SF25. Il sette volte iridato aveva preannunciato di non aspettarsi miracoli ("Io non faccio magie, conta soltanto lavorare tantissimo") e nella peraltro insignificante classifica del venerdì ha chiuso all’ottavo posto, lontano anche da un Verstappen (settimo) molto deluso. Quanto a Leclerc, è stato più veloce del compagno ma è lecito supporre che quel mezzo secondo beccato da Piastri non abbia contribuito a sollevare lo spirito del Principe di Monaco. Non era contento neanche Alonso quando durante un giro si è staccato il suo volante, per fortuna senza conseguenze.

Mercato. Dietro le quinte, è già mercato. Dan Fallows, ex Red Bull, ha lasciato il ruolo di dt dell’Aston Martin, dove è arrivato Newey e sta per arrivare l’ex ferrarista Cardile. Fallows dovrebbe restare in Aston, ma c’è chi punta su un futuro altrove.

Motori 26. Intanto si è tenuto ieri a Sakhir l’annunciato summit tra i vertici della federazione internazionale e i motoristi, Ferrari compresa. È stato confermato il passaggio nel 2026 a nuovi modelli di power unit, sempre ibride e con carburanti sostenibili. Respinta all’unanimità l’ipotesi di cambiare schema, ricorrendo a propulsori V10 aspirati: se ne parlerà forse nel 2030, nonostante tanti piloti, da Verstappen a Leclerc, abbiano espresso perplessità sulle…qualità delle nuove power unit. Si studia la possibilità, per chi restasse indietro sulle prestazioni motoristiche, di intervenire nell’arco della stagione.

La pole. Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain scattano alle 18. Diretta Sky.