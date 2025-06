Norris show, ma riecco la Ferrari. Prima fila di Leclerc per sperare

A questo punto la domanda sorge spontanea: ma oggi per chi farà il tifo l’avvocato Montezemolo?!? Per la McLaren di Lando Norris, visto che l’ex presidente Ferrari ha assunto un ruolo, sia pure per la divisione GT, nel gruppo Papaya? O, in nome di cuore e ricordi, il nostro Luca Cordero spingerà idealmente la Rossa di Carletto, clamorosamente in prima fila? Al poster del vincitore del Gran Premio d’Austria l’ardua sentenza.

Mai così. Ieri sul Red Bull Ring si è vista la miglior SF-25 della stagione in versione qualifica. In verità Leclerc, che al solito ci ha messo tantissimo del suo!, era già partito dalla seconda casella nel Gp di Montecarlo. Ma stavolta c’è anche il quarto posto in griglia, alle spalle di Oscar Piastri, del vecchio zio: mai in questa annata Lewis Hamilton era andato così forte al sabato.

Progressi. A quanto pare, il nuovo fondo montato sulle due Rosse funziona. O almeno ha garantito un incremento della prestazione. Poi, certo, per una volta la dea bendata ha dato una mano ai ferraristi: nel momento decisivo delle qualifiche una carambola di Gasly ha rallentato Verstappen, confinato in quarta fila, e pure Piastri. Ma a caval donato non si guarda in bocca. Poco confortante resta il distacco beccato da Leclerc: Norris gli ha rifilato oltre mezzo secondo su un circuito che si percorre in poco più di un minuto. Troppo…

"Avanti". Dopo, Leclerc ha mescolato soddisfazione e consapevolezza: "Desidero ringraziare la squadra per il lavoro che sta facendo, è dura ma non molliamo. La prima fila è un premio per tutti, anche se la McLaren rimane inavvicinabile. Comunque in gara proverò a mettere pressione a Norris…".

Kimi e Bortoleto. Antonelli non ha avuto fortuna, ha beccato bandiera quando poteva migliorare la sua nona posizione. L’Harry Potter bolognese partirà dietro la sorpresa del sabato: dopo quasi dieci anni (non accadeva dai tempi di Felipe Massa!), il giovane Gabriel Bortoleto ha riportato in Top Ten la bandiera del Brasile. Bortoleto guida la…Binotta, la ex Sauber che diventerà Audi, oggi governata da Mattia Binotto.

Il botto. A margine del Gp, da registrare uno spettacolare incidente nella gara di F2. Il francese Meguetounif con la sua Trident ha urtato le due macchine di Lindblad e Browning e poi si è cappottato due volte. Per fortuna è uscito indenne.

In tv. Il Gp d’Austria scatta oggi alle 15. Diretta Sky.