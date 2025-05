Orari F1 Miami: quando vedere il gp (diretta Sky e differita Tv8)

Miami (Stati Uniti), 1 maggio 2025 - La Formula 1 lascia il Medio-Oriente per spostarsi negli Stati Uniti, per la precisione in Florida, per il Gran Premio di Miami. Giunto alla sua quarta edizione, questo appuntamento del mondiale è sempre particolare per il mix tra racing e glamour che circonda l'evento. Sul circuito cittadino, ricavato attorno all'Hard Rock Stadium, Oscar Piastri si presenterà come leader del mondiale, in virtù del sorpasso iridato compiuto ai danni del suo compagno di squadra, Lando Norris, in quel di Jeddah. L'australiano ha sfoggiato una prova di forza importante in Arabia Saudita, mentre il britannico attraversa un momento delicato, proprio quando si comincia ad entrare nel vivo del mondiale. Questa sesta tappa del campionato metterà alla prova anche le Ferrari, che hanno finalmente conquistato il primo podio stagionale nello scorso Gran Premio e, con la nuova e tanto criticata livrea speciale, proveranno almeno a bissare quel risultato. Si prospetta un fine settimana da Sprint Race, con dunque una sola sessione di prove libere e due qualifiche: una per la gara breve e una per la corsa domenicale.

Il circuito di Miami

Come anticipato in precedenza, il circuito si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium, casa della squadra di football americano dei Miami Dolphins. Il layout è tipico di un tracciato cittadino e presenta una lunghezza di 5,4 chilometri, arricchiti da 19 curve. Si tratta di una pista impegnativa per le power unit, poiché il gas viene tenuto spalancato al 100% per circa il 60% di un giro. Sono presenti due lunghi rettilinei, uno all'inizio del secondo settore ed uno nel terzo, mentre la sezione conclusiva del secondo settore è estremamente tortuosa; in essa sono presenti curve da affrontare a meno di 100 km/h, rese ancor più complesse dai cordoli molto alti. In virtù di queste caratteristiche, i team dovranno applicare alle loro monoposto un setup da medio carico aerodinamico, in grado di eccellere sia nei lunghi dritti con velocità di punta importanti, che a bassissime velocità. Le squadre dovranno aver necessariamente fatto bene i compiti a casa, poiché avranno a disposizione una sola sessione di prove libere per trovare la quadra. Già nella seconda sessione in pista del venerdì, infatti, si gareggerà per la pole position della Sprint Race.

Orari e dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Miami si correrà questo fine settimana, a partire da venerdì 2 maggio per concludersi domenica 4 maggio. Il fuso orario permetterà a noi italiani di assistere alle varie sessioni tra il tardo pomeriggio e la prima serata. La diretta di tutte le sessioni sarà garantita dai canali di Sky Sport, su Sky Sport F1, e in streaming da Now Tv e Sky Go. Per i non abbonati, invece, la visione in chiaro sarà disponibile su TV8, che trasmetterà in differita la qualifica, Sprint e la gara domenicale. Le sessioni del sabato, ovvero la Sprint Race e le qualifiche per il GP, saranno trasmesse in diretta anche per i non abbonati su TV8. Venerdì 2 maggio Prove Libere: ore 18:30 Qualifica Sprint: ore 22:30 (differita su TV8 sabato alle ore 16) Sabato 3 maggio Sprint Race: ore 18 (diretta anche in chiaro su TV8) Qualifiche Gran Premio: ore 22 (diretta anche in chiaro su TV8) Domenica 4 maggio Gran Premio di Miami: ore 22 (differita su TV8 alle ore 23:30)