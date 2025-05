Orari F1 Imola 2025, guida al Gp dell’Emilia Romagna. Diretta tv anche in chiaro

Imola, 16 maggio 2025 - La Formula 1 saluta Miami e torna da questo lato dell'oceano, precisamente in Italia, per il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Al termine di due settimana di pausa il Circus gareggerà questo week-end nello storico circuito di Imola, teatro di numerose battaglie nel corso degli anni e di momenti rimasti impressi a fuoco nella storia di questo sport. Si comincia quest'oggi con le due sessioni di prove libere, in un fine settimana che prevederà il format standard. La McLaren si presenta ovviamente da favorita, ma sono tanti i temi sul tavolo: la prima di Kimi Antonelli a casa sua, il desiderio della Ferrari di far bene di fronte ai propri tifosi e la solita fame di Max Verstappen, che vuole restare agganciato alla scia di Oscar Piastri in ottica mondiale. Il layout del tracciato emiliano favorirà alcune monoposto e ne metterà in difficoltà altre, ma presenta una conformazione più omogenea di Miami, che aiuterà gli ingegneri nella preparazione del setup.

Lungo 4.909 metri, stretto, a tratti sinuoso, costellato di saliscendi: questo è il circuito di Imola, uno dei più tecnici di tutto il calendario di Formula 1. Nel corso dei 63 giri della gara domenicale si assisterà probabilmente a pochi sorpassi, a causa delle dimensioni di queste moderne monoposto che poco calzano con l'anima di questa pista; tuttavia la qualifica del sabato regalerà sicuramente grandissime emozioni. Il giro secco sarà dunque fondamentale per portare punti a casa questo fine settimana, motivo per cui i team dovranno trovare assolutamente un compromesso aerodinamico adatto sia per il sabato che per la domenica, dove i trenini favoriranno chi uscirà davanti dalla prima curva. Il tracciato è formato da 19 curve, dieci a sinistra e nove a destra. Nel primo settore le velocità di percorrenza saranno medie, mentre le Acque Minerali e la Variante Alta del secondo settore metteranno alla prova il grip meccanico a velocità ridotte. Il carico aerodinamico da prediligere sarà quello medio-alto e i piloti dovranno riporre tutta la loro fiducia nell'impianto frenante, messo estremamente a dura prova dalle violente staccate, specialmente da quella in discesa che porta alla Rivazza nel terzo settore. I cordoli rappresenteranno un fattore ulteriore: nel primo settore, nelle curve medio-veloci, i piloti tenderanno ad evitarli il più possibile, cosa che non potranno fare nella stretta e insidiosa variante alta, dove a basse velocità si troveranno a doverli aggredire con determinazione. Per questo motivo sarà molto vantaggiosa e, anzi, indispensabile, una piattaforma aerodinamica docile, equilibrata e reattiva per i cambi di direzione. Infine, il circuito prevede una sola zona DRS, quella del rettilineo del traguardo.

Il Gran Premio dell'Emilia Romagna si correrà a partire da oggi, venerdì 16 maggio, fino a domenica 18 maggio. Il format è quello standard, che prevede tre sessioni di prove libere, una di qualifica e la gara domenicale. Per la prima volta quest'anno, la qualifica e la gara saranno trasmesse in diretta in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport F1 per gli abbonati. Venerdì 16 maggio Prove Libere 1: ore 13:30 Prove Libere 2: ore 17 Sabato 17 maggio Prove Libere 3: ore 12:30 Qualifiche: ore 16 Domenica 18 maggio Gran Premio dell'Emilia Romagna: ore 15 Leggi anche: Ferrari, Imola è già in salita: Leclerc non sta bene, Hamilton prudente