Qualifiche F1 Austria: Norris dominatore fa la pole davanti a Leclerc, Hamilton 4°. La griglia di partenza

Spielberg 28 giugno 2025 – Il circuito sarà di proprietà della Red Bull e porterà anche il suo nome, ma il dominio è ancora un affare per la McLaren. Lando Norris è dominante e conquista la pole position con mezzo secondo di margine su tutti. Di fianco a lui però partirà la sorpresa Ferrari, con Leclerc secondo davanti a Piastri. Prima seconda fila da quando è pilota della Rossa per Hamilton, mentre fatica Verstappen, anche un pizzico sfortunato nel suo giro veloce, chiude con il settimo tempo complessivo.

Qualifiche 1

Comincia con qualche minuto di ritardo la qualifica di Formula 1, questo a causa della gara di Formula 2 che si è attardata a causa dell'incidente accenuto tra Lindblad, Browning e Megutounif. Tanta paura per i giovani piloti della classe cadetta del Mondiale F1, ma per fortuna nessuna conseguenza. Il circuito non è molto rapido in avvio, C'è sporco in pista e questo rimanda le valutazioni del caso più al secondo tentativo che non al primo. Norris meglio rispetto a Piastri, con il britannico che vola tre decimi più veloce di tutti. Bene Hamilton, quarto alle spalle di Verstappen e davanti a un Antonelli in grande spolvero. Dietro Stroll, Albon, Bearman. Alonso e Sainz sono virtualmente eliminati dopo il loro primo tentativo.

Come detto la pista è inizialmente lenta, per questo le prestazioni nel secondo tentativo aumentano sensibilmente. Leclerc rientra con gomma usata, il decimo posto non lo lascia tranquillo, visto come Albon e Bortoleto con il loro secondo tentativo si mettono rispettivamente in quinto e sesto posto. La lunghezza ridotta del tracciato permette a qualcuno anche tre stint in questa sessione. Il monegasco attacca e si mette in settima posizione, seguito da Alonso e Bearman. Grande brivido per Russell, il quale si ritrova sul filo dell'eliminazione sul finale della sessione. Serve un giro efficace e lo fa proprio sulla bandiera a scacchi.

Nella prima sessione vengono così eliminati con grande sorpresa Hulkenberg e Sainz, rispettivamente ultimo e penultimo, a dispetto dei compagni ottavo e nono a fine sessione. Tsunoda lotta con l'anteriore e chiude diciottesimo, eliminato nella gara di casa della Red Bull in Q1. Fuori anche Ocon e Stroll, mentre si salva Colapinto di appena 5 centesimi di secondo.

Qualifiche 2

Leclerc ed Hamilton sono i primi due ad attaccare il tempo nel secondo tentativo e si mettono in lotta con Leclerc davanti al britannico. I tempi continuano a migliorare rispetto alla sessione precedente, Lawson si prende il primato per qualche secondo prima dell'arrivo sul traguardo di Verstappen. Come successo nella prima sessione Norris e Piastri sono gli ultimi a mettersi in pista e subito si mettono in lotta tra loro, prendendosi rispettivamente il primo posto il britannico, il secondo l'australiano. Alle loro spalle, con il loro secondo tentativo si mettono le Ferrari di Leclerc e Hamilton.

Dietro la lotta è serratissima per evitare l'eliminazione in questa sessione. Gasly non ha la velocità della Q1, mentre fatica molto Antonelli. Dopo i primi due stint però sono Albon, Bearman, Alonso, Bortoleto e Colapnto i piloti a rischio. Molto lenti i loro tempi sul giro, con addirittura tre decimi che separano il thailandese della Williams, primo degli eliminati, e il francese della Alpine, decimo. Piccolo colpo di scena a 5 minuti dal termine del Q2. Le scintille delle macchine hanno infatti causato un piccolo incendio di erba secca, costringendo così la direzione gara a spendere la bandiera rossa e interrompere la sessione.

Servono circa 7-8 minuti per domare le fiamme e permettere ai piloti di ripartire per la caccia alle prime dieci posizioni in griglia. Tutti e 15 i protagonisti della sessione rientrano in pista dopo la pausa forzata. Ferrrari dentro con gomma usata su entrambe le vetture, così come fanno le due McLaren.Il primo colpo di scena lo regala Bortoleto: terzo con il giro veloce a chiudere la sessione. Grande difficoltà per le due Mercedes in lotta per non venire eliminate. Antonelli si mette nono e aspetta i tempi degli altri, mentre Russell è sesto e si salva. Le Ferrari fanno un ulteriore giro veloce e si salvano, così come per un nulla si salva anche il pilota bolognese della Mercedes. Negli ultimi giri Albon, Hadjar e Colapinto non si migliorano e si uniscono a Bearman, quindicesimo, e Alonso, undicesimo, nella rosa degli eliminati in questa seconda sessione.

Qualifiche 3

L'attacco alla pole position sembra una questione preclusa solo ai due piloti della McLaren, i quali si danno fin da subito battaglia. Norris vince il primo confronto, con un impressionante 1:04.268. Piastri non realizza un gran giro, cosa che invece fa Leclerc. Il monegasco infatti si mette momentaneamente secondo alle spalle del britannico con la Papaya. Quarto c'è Hamilton, ultimo dei piloti usciti con gomma nuova, davanti a Russell e poi Verstappen. Nessun tempo per Lawson al suo primo tentativo in Q3. Notato intanto un Unsafe release da parte di Russell con Mercedes, con eventuale penalità da decidere a fine sessione.

Il secondo tentativo parte con tutti gli ingredienti di una meravigliosa sfida McLaren per la pole position, ma in realtà la sfida si risolve in fretta. Verstappen non può fare il giro veloce a causa del testacoda davanti a lui di Gasly. Lo fa invee Leclerc, il quale mantiene il suo secondo posto, dando anche l'impressione nei primi due terzi di circuito di poter competere con Norris. Piastri non riesce a migliorarsi, cosa che invece fa Hamilton, conquistando la sua prima seconda fila da quando è pilota Ferrari. C'è però un solo dominatore in queste qualifiche ed è Lando Norris. Il britannico dà mezzo secondo a tutti con un mostruoso 1:03.971. Russell mette la sua Mercedes quinta, davanti a Lawson. Verstappen è solo settimo, con Bortoleto, Antonelli e Gasly a completare le prime dieci posizioni della griglia.

La griglia di partenza

Fila 1: Lando Norris (McLaren) 1:03.971; Charles Leclerc (Ferrari) 1:04.492.

Fila 2: Oscar Piastri (McLaren) 1:04.554; Lewis Hamilton (Ferrari) 1:04.582.

Fila 3: George Russell (Mercedes) 1:04.763; Liam Lawson (Racing Bulls) 1:04.926.

Fila 4: Max Verstappen (Red Bull) 1:04.929; Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:05-132.

Fila 5: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:05.276; Pierre Gasly (Alpine) 1:05.649.

Fila 6: Fernando Alonso (Aston Martin) 1:05.128; Alexander Albon (Williams) 1:05.205.

Fila 7: Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:05.226; Franco Colapinto (Alpine) 1:05.288.

Fila 8: Oliver Bearman (Haas) 1:05.312; Lance Stroll (Aston Martin) 1:05.329.ù

Fila 9: Esteban Ocon (Haas) 1:05.364; Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:05.369.

Fila 10: Carlos Sainz (Williams) 1:05.582; Nico Hulkenberg (Haas) 1:05.606.