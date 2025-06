F1 Canada, super pole di Russell in qualifica. Delusione Ferrari a Montreal: la griglia

Montreal, 14 giugno 2025 – Super pole di George Russell a Montreal. Il campione Mercedes ha girato in 1'10"899 nelle qualifiche iniziate alle 22 (ora italiana), prendendosi la prima piazza del Gp del Canada 2025 davanti a Max Verstappen (Red Bull), in ritardo di 0"160. Terzo il pilota McLaren Oscar Piastri (+0"221). La prima Ferrari è quella di Lewis Hamilton (+0"627), quinto tempo, dietro a Kimi Antonelli. Sesto Fernando Alonso su Aston Martin davanti a Lando Norris. Ottavo Charles Leclerc (+0"783). Episodio curioso nella prima parte delle prove ufficiali con Alexander Albon che ha perso la copertura del motore della sua Williams, letteralmente esplosa e volata via, costringendo l'organizzazione a dare lo stop con la bandiera rossa in attesa che la pista fosse liberata dai rottami. Domani la gara alle ore 20 italiane.

"Oggi è stato fantastico, anche grazie a questo pubblico meraviglioso – è il commento a caldo del poleman – . È stato uno dei giri più esaltanti della mia vita. Vedere il primo posto è stata una grande sorpresa”.

La griglia di partenza

I tempi in Fp3

Nella terza sessione di prove libere era stato Norris a firmare il miglior tempo, girando in 1'11"799 e precedendo di 0"078 Charles Leclerc, al ritorno in pista dopo l'incidente nelle prime battute delle FP1. George Russell (Mercedes) si era piazzato terzo, davanti a Lewis Hamilton (Ferrari) e a Max Verstappen (Red Bull). Ottavo tempo per il leader del Mondiale Oscar Piastri (McLaren).