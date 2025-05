Qualifiche F1 Gp Monaco, super pole di Piastri. Beffato Leclerc: secondo. Hamilton quarto

Montecarlo, 24 maggio 2025 - A partire davanti a tutti nel Gran Premio di Monaco sarà Lando Norris. Il portacolori della McLaren fa registrare un tempo mostruoso nel Q3, che è anche il nuovo record della pista (1'10''063), e strappa la pole position a Charles Leclerc, secondo in 1'10''063 e autore di un gran giro. In terza piazza ecco Oscar Piastri, che precede un ottimo Lewis Hamilton, quarto in 1'10''382. Completano la Top 10, in questo ordine, Max Verstappen, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Liam Lawson e Alexander Albon. Qualifiche pessime per le Mercedes: George Russell (out in Q2 per un problema elettrico) scatterà dalla 14° piazza, mentre una posizione indietro sulla griglia il compagno di scuderia Kimi Antonelli, a muro al termine del Q1.

Q1

Dopo l'incidente in FP3, Hamilton riesce a disputare regolarmente le qualifiche, con la sua SF-25 riparata in tempo dai meccanici del Cavallino Rampante (sostituiti muso, alettone anteriore, sospensione anteriore destra, l'intero retrotreno, entrambe le sospensioni e il cambio). Buone notizie per la Ferrari al termine del Q1: il più veloce in pista è infatti Leclerc, con il tempo di 1'11''229. Alle sue spalle le due McLaren di Norris e Piastri. Sesta piazza invece per Hamilton. Sfortunato Antonelli, che si qualifica per il Q2 con il 15° miglior crono, ma al termine della sessione va a muro all'uscita della chicane del porto e questo gli impedirà di tornare in pista. Vengono eliminati Bortoleto, Bearman, Gasly, Stroll e Colapinto.

Q2

Nel corso del Q2, problemi meccanici per Russell, la cui monoposto si pianta nel tunnel dopo aver perso potenza dopo un dosso. Inutili i tentativi di far ripartire la vettura da parte del pilota britannico, che conclude qui il suo sabato. Un weekend per ora da dimenticare quindi per la Mercedes, che manca la Top 10 in griglia con entrambe le sue macchine: una prima volta assoluta per la scuderia di Brackley a Monaco. Dopo la bandiera rossa, riparte il Q2, al termine del quale il migliore è Norris in 1'10''570, seguito da Leclerc e Albon. Ancora sesto tempo per Hamilton. Eliminati Sainz, Tsunoda, Hulkenberg, Russell e Antonelli.

Rivivi la diretta

L'ordine di partenza

1) Norris (McLaren); 2) Leclerc (Ferrari); 3) Piastri (McLaren); 4) Hamilton (Ferrari); 5) Verstappen (Red Bull); 6) Hadjar (Racing Bulls); 7) Alonso (Aston Martin); 8) Ocon (Haas); 9) Lawson (Racing Bulls); 10) Albon (Williams); 11) Sainz (Williams); 12) Tsunoda (Red Bull); 13) Hulkenberg (Sauber); 14) Russell (McLaren); 15) Antonelli (McLaren); 16) Bortoleto (Sauber); 17) Gasly (Alpine); 18) Colapinto (Alpine); 19) Stroll (Aston Martin); 20) Bearman (Haas)

Leggi anche: Charles Leclerc: sfide e speranze per il GP di Montecarlo con la Ferrari