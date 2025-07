Qualifiche F1 oggi: Verstappen mostruoso in pole a Silverstone, le Ferrari deludono sul più bello

Silverstone 5 luglio 2025 – C'era tanta aspettativa e speranza di vedere la Ferrari tornare in prima fila, magari in pole position, ma Max Verstappen aveva altri piani per il weekend di Silverstone. Il pilota olandese conquista il primato nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, con un giro semplicemente perfetto. Battute le McLaren di Piastri e Norris, rispettivamente secondo e terzo. Brilla ancora Russell, quarto a sorpresa con la Mercedes, mentre le Ferrari occuperanno la terza fila al quinto e sesto posto. Tanto rammarico per le Rosse, perché entrambe falliscono il proprio giro decisivo all'ultimo settore dopo aver avuto tanta velocità nelle libere del venerdì.

Qualifiche 1

Lo spauracchio della pioggia può rimescolare le carte di questa sessione di prove cronometrate e allora non si fanno calcoli. Quasi tutti in pista fin dal semaforo verde e paura di vedere rovinate le proprie qualifiche dal tempo avverso. Dopo un super venerdì le Ferrari non brillano nel loro primo giro veloce di questa sessione. Hamilton trova il sesto tempo, mentre Leclerc è addirittura nono, superato da Hadjar e Bearman. Davanti invece c'è sempre la McLaren, con Piastri a trovare il primo giro veloce di queste qualifiche in 1:26.002, seguito da Verstappen e un sorprendente Alonso con l'Aston Martin. Norris è quarto, con Russell quinto, mentre l'italiano Antonelli è solo tredicesimo quando tutte le vetture o quasi hanno completato il loro giro veloce.

A poco meno di 7 minuti dalla fine della prima sessione però Colapinto, verso la fine del suo giro veloce, perde il posteriore al tornante Club e mette la macchina nella ghiaia. L'argentino rientra in pista dopo aver avuto un leggero contatto con le barriere: la speranza è quella di completare il giro e tornare ai box, ma dai box suggeriscono al sudamericano di fermare la macchina quanto prima. Il risultato è una bandiera rossa e la sessione sospesa per circa una decina di minuti, mentre il pilota dell'Alpine può constatare il suo grandissimo momento di difficoltà in Formula 1.

Durante la pausa arrivano anche le prime gocce di pioggia a rimescolare ulteriormente le carte di questa Q1. Arrivano le prime sorprese, Tsunoda fa il tempo per salvarsi così come Ocon e Bearman con le due Haas. Tanta, troppa fatica invece per le Ferrari, ben lontane dalle loro prestazioni nelle libere. Tanta paura al box della Rossa, ma nonostante le difficoltà si salvano entrambi i piloti della casa di Maranello, Leclerc con il decimo e Hamilton con il quattordicesimo tempo. Eliminato invece Lawson, così come Bortoleto, Stroll, Hulkenberg e Colapinto.

Qualifiche 2

Le difficoltà della Ferrari si confermano anche nella seconda sessione, con Hamilton e Leclerc rispettivamente undicesimo e tredicesimo al loro primo tentativo con gomma usata. Davanti invece si rivede la lotta tra le due McLaren e Verstappen. Se nella prima sessione era stato l'australiano a ottenere il giro veloce, questa volta è il pilota di casa a strappare il giro veloce. Bene ancora Russell e Alonso, rispettivamente quarto e quinto, mentre Antonelli dopo il primo tentativo è virtualmente eliminato, schierato in mezzo alle due Ferrrari.

Rosse obbligate così a fare il tempo nel loro ultimo tentativo, mentre dopo qualche goccia di pioggia nel finale della prima sessione, a Silverstone spunta addirittura un timido raggio di Sole. Con la luce si fanno rivedere anche le Ferrari. Hamilton ferma il cronometro a 1:25.084, Leclerc a 1:25.133 per mettere i due bolidi italiani nelle prime due posizioni di questa seconda sessione di qualifica. I primi eliminati sono Hadjar, Albon e Ocon, mentre Gasly si mette incredibilmente dentro, cos' come ci riesce anche Antonelli, il cui giro veloce lo mette all'ottavo posto. Sainz va ai box dopo un tentativo inefficace, mentre a Tsunoda non basta il proprio giro per rientrare tra i primi dieci.

Nel momento pià buio si rivede così la Ferrari con un uno-due che rimette in discussione la lotta per la pole position, mentre c'è grande dispiacere per Ollie Bearman. Il pilota inglese infatti entra in Q3, ma in virtù dell'incidente avuto sotto bandiera rossa nelle prove libere, sconterà dieci posizioni in griglia di penalità.

Qualifiche 3

La lotta per la pole position è una strepitosa lotta addirittura a cinque. Tutti in pista insieme e in rapida sequenza uno dopo l'altro sulla linea del traguardo. Il primo ad attaccare il tempo è Max Verstappen, dopo di lui arrivano sul traguardo rispettivamente le due McLaren, con Oscar Piastri prima di Lando Norris, poi le due Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton a concludere le vetture in lotta per la prima posizione. La prima schermaglia se l'aggiudica il pilota australiano, con un giro capolavoro composto da ben tre parziali record con 1:24.995 segnato dal cronometro. Al secondo posto c'è invece il sette volte Campione del Mondo della Rossa, a poco meno di un decimo e mezzo dal rivale. Norris, Verstappen e Leclerc seguono invece in quest'ordine. Ci sono oltre tre decimi di distacco tra i primi cinque e gli altri, con Russell sesto, davanti ad Alonso, Bearman, Antonelli e Gasly a concludere la top ten di queste qualifiche.

Nel secondo tentativo dei top cinque il primo a lanciarsi è Norris, ma come al solito il primo "fucsia" sul tabellino dei tempi lo accende Piastri, prima però di un super Hamilton, che rifila un decimo a tutti nel primo settore. Russell prova a inserirsi nella lotta per la pole position con un grande moentaneo terzo tempo, davanti anche a Hamilton e Leclerc. Le due Ferrari pagano entrambe un pessimo ultimo settore, dopo aver brillato nel resto del giro. Chi invece vola è Max Verstappen. Il pilota olandese all'ultimo tentativo accende due fucsia sul tabellino dei tempi e con un mostruoso 1:24.892 si prende con cattiveria la pole position. Si dispera invece nei team radio Charles Lecerc per aver sbagliato nell'ultimo settore l'attacco al tempo.

Torna così davanti a tutti il Campione del Mondo della Red Bull, il quale si impone su Piastri e Norris. Russell trova il colpo vincente e mette la Mercedes al quarto posto, mentre è solo terza fila per le due Ferrari. Antonelli parte settimo, con Bearman ottavo, ma partirà diciottesimo, con Alonso e Gasly

La griglia di partenza

Fila 1: Max Verstappen (Red Bull) 1:24.892; Oscar Piastri (McLaren) 1:24.995.

Fila 2: Lando Norris (McLaren) 1:25.010; George Russell (Mercedes) 1:25.029.

Fila 3: Lewis Hamilton (Ferrari) 1:25.095; Charles Leclerc (Ferrari) 1:25.121.

Fila 4: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:25.374; Ollie Bearman* (Haas) 1:25.471.

Fila 5: Fernando Alonso (Aston Martin) 1:25.621; Pierre Gasly (Alpine) 1:25.785.

Fila 6: Carlos Sainz (Williams) 1:25.746; Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:25.826.

Fila 7: Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:25.864; Alexander Albon (Williams) 1:25.889.

Fila 8: Esteban Ocon (Haas) 1:25.950; Liam Lawson (Racing Bulls) 1:26.440.

Fila 9: Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:26.446; Lance Stroll (Aston Martin) 1:26.504.

Fila 10: Nico Hulkenberg (Sauber) 1:26.574; Franco Colapinto (Alpine) 1:27.060.

*Ollie Bearman penalizzato di dieci posizioni in griglia, partirà diciottesimo