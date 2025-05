Qualifiche F1 Spagna oggi: Piastri mostra i muscoli prende la pole davanti a Norris e Verstappen

Barcellona 31 maggio 2025 - Cambia la pista, cambiano le regole, non cambia la sostanza: le McLaren volano anche al Montmelò e occupano tutta la prima fila. Piastri domina e ottiene la pole position, arrivando davanti in tutte le sessioni, ma Norris è vicino e si prende la seconda piazza. Verstappen soffre, ma è terzo davanti a Russell, mentre arrivano segnali incorggianti dalle Ferrari. Hamilton conclude quinto, mentre Leclerc settimo, riuscendo però sempre a restare fuori dai guai nelle prime due sessioni. In mezzo alle due Rosse c'è Kimi Antonelli sesto con la sua Mercedes, mentre gli eroi di casa Alonso e Sainz partiranno decimo e diciottesimo.

Qualifiche 1

È chiaro che al Montmelò le qualifiche non abbiano il valore del Gran Premio di Monaco, ma in circuito ad elevato consumo gomma, dove storicamente è complicato superare, essere davanti in partenza è un grande vantaggio. Con queste premesse, la battaglia è serratissima fin dal primo turno delle prove cronometrate. In questo circuito sono arrivate le ali nuove e i distacchi sono minimi tra le prime dieci posizioni e le ultime cinque, quelle che comportano l'eliminazione nella prima sessione. Le variazioni di regolamento, non cambiano però le gerarchie in pista: le due McLaren volano fin da subito e Piastri detta il passo con 1:12.551, davanti a Verstappen e Norris. Bene anche Mercedes con Russell a ridosso delle prime posizioni, mentre è un pizzico più attardato Leclerc.

Difficoltà per Hamilton, lui che insegue il record di pole position su questo circuito detenuto da Michael Schumacher. Fatica anche Antonelli a trovare ritmo, restando impantanato a centro gruppo. Sorprese negative invece per i tifosi di casa: grande difficoltà per Carlos Sainz in lotta piena per non venire eliminato, mentre decisamente meglio Alonso sulla sua Aston Martin. È buio totale per Yuki Tsunoda: ultimo con la Red Bull, nonostante un distacco relativamente contenuto rispetto al compagno di team.

Distacchi minimi, che accendono nel finale di Q1 la lotta per evitare l'eliminazione. Anche alcuni piloti di vertice come Leclerc, Russell e Piastri escono per proteggersi da un'eventuale attacco dei rivali. La pista si accende in termini di velocità. Finisce anzitempo la qualifica di Colapinto, il quale rimane fermo fuori dall'uscita box, senza però causare problemi per i colleghi, ragione che fa scegliere agli Steward di non esporre alcuna bandiera. Si lotta così sul filo del quindicesimo tempo. Si salvano Hamilton e Antonelli, ed è super Bortoleto con la Sauber: settimo dopo il suo tentativo. Si migliorano Gasly, Hadjar e Bearman, tutti quanti salvi. A venire eliminati sono Hulkenberg, Ocon, Sainz, Colpainto e Tsunoda, ma con tempi tutti vicinissimi: Nico Hulkenberg primo eliminato in 1:13.190 si trova a poco meno di due decimi da Leclerc sesto.

Qualifiche 2

Il secondo turno si accende fin da subito: i piloti di vertice si sentono il polso a vicenda, in attesa anche della lotta per la pole position. Piastri si mette subito in evidenza e stampa il primo tempo sotto il limite del minuto e dodici secondi, con 1:11.998, davanti di 58 millesimi a Norris e di quasi 4 decimi su Verstappen e Russell. Grande prestazione ancora da parte del pilota di Mercedes, sempre a ridosso delle prime tre. Si ridesta anche Lewis Hamilton, quinto, davanti a Leclerc nel suo primo tentativo. C'è da sorridere nel box Ferrari, perché al momento le due rosse appaiono più vicine alla lotta per la pole, che non al doversi guardare le spalle per rientrare tra le prime 10 della sessione.

Dietro è una lotta divertentissima già dal primo tentativo per restare dentro. Antonelli si mette in salvo momentaneamente, così come Alonso, Gasly e Albon. Dietro i distacchi sono ancora contenuti al minimo tra tutti i protagonisti. Come nel Q1 fatica Bortoleto nella prima parte, così come Bearman. Le due Racing Bulls vedono ancora Hadjar andare meglio rispetto a Lawson, mentre Stroll fatica a tenere il ritmo del compagno di squadra e al suo primo tentativo non riesce a rientrare tra le prime dieci.

Nessun secondo tentativo per i primi sei della classifica: le due McLaren, Verstappen, Russell e i due ferraristi. Tutti quanti salvano un set di gomme per il Q3, mentre dietro è una lotta sena quartiere. Antonelli è tra i primi a fare il tempo, così come Alonso, i quali non migliorano di molto, ma guadagnano quanto basta da poter tirare un sospiro di sollievo. Stroll fa molta fatica nel suo secondo giro e in classifica precipita al quattordicesimo posto. Difficoltà condivise anche da Lawson, tredicesimo. Vola ancora Bortoleto, ma questa volta al pilota della Sauber non riesce la magia: è solo dodicesimo a sessione terminata. La sorpresa vera però arriva da Hadjar: mostruoso giro del pilota franco-algerino e sesto tempo, davanti a Leclerc per chiudere la sessione, mentre all'ultimo secondo non riesce il colpo vincente a Ollie Bearman, quindicesimo ed eliminato. Fuori anche Albon, undicesimo, dietro a Gasly, con tanto di polemica via Team Radio nei confronti delle Haas.

Qualifiche 3

Primo nelle due sessioni precedenti, Piastri punta la pole position ed è il primo a uscire per l'attacco al tempo. Super il primo tentativo del pilota australiano: è 1:11.836 per il leader della classifica iridata. Verstappen è più in difficoltà e nel suo primo tentativo paga addirittura mezzo secondo dal rivale. Molto bene Russell ancora lì, il primo degli altri, la prima non McLaren, perché Norris studia bene come costruire il proprio giro già dalla linea del traguardo, dove prende un pizzico di scia dal compagno di squadra, ma quanto basta per metterla momentaneamente in pole position. È 1:11.819 il tempo del britannico, 17 millesimi meglio rispetto al compagno di squadra. Super Leclerc con la Ferrari: quarto davanti a un sorprendente Alonso e a Verstappen, mentre Hamilton è settimo. Chiudono la classifica al primo tentativo Antonelli, Gasly e Hadjar, il quale sceglie di non uscire dai box al primo tentativo.

La prima sorpresa del secondo tentativo arriva da casa Ferrari dove Leclerc non scende in pista. Lo stesso fa Alonso, entrambi soddisfatti del loro primo giro. Davanti invece è una battaglia meravigliosa tra i due piloti McLaren, i quali si lanciano quasi contemporaneamente. Norris davanti spinge forte e si migliora di 64 millesimi, ma dietro è un cannibale il suo rivale iridato. L'australiano fa tre parziali record nei macrosettori e si mette in pole position con un 1:11.546, per una prima fila tutta papaya.

Si lotta per la seconda fila e ancora una volta a vincere tra "gli altri" è Max Verstappen, terzo posto per lui, davanti a Russell, con lo stesso tempo, ma con il vantaggio all'olandese per essere stato il primo a fermare il cronometro sull'1:11.848. Quinto un grande Hamilton, davanti ad Antonelli, con Lecerc settimo. Gasly, Hadjar e Alonso chiudono la top ten di questa qualifica. Per la prima volta una prima fila tutta McLaren con Piastri davanti al compagno di squadra e ritorno in pole per la casa di Woking, l'ultima volta fu negli anni '90 con la coppia Coulthard e Hakkinen.

La griglia di partenza

Fila 1: Oscar Piastri (McLaren) 1:11.546; Lando Norris (McLaren) 1:11.755.

Fila 2: Max Verstappen (Red Bull) 1:11.848; George Russell (Mercedes) 1:11.848.

Fila 3: Lewis Hamilton (Ferrari) 1:12.045; Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:12.111.

Fila 4: Charles Leclerc (Ferrari) 1:12.131; Pierre Gasly (Alpine) 1:12.199.

Fila 5: Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:12.252; Fernando Alonso (Aston Martin) 1:15.787.

Fila 6: Alexander Albon (Williams) 1:12.641; Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:12.756.

Fila 7: Liam Lawson (Racing Bulls) 1:12.763; Lance Stroll (Aston Martin) 1:13.058.

Fila 8: Oliver Bearman (Haas) 1:13.315; Nico Hulkenberg (Haas) 1:13.190.

Fila 9: Esteban Ocon (Haas) 1:13.201; Carlos Sainz (Williams) 1:13.203.

Fila 10: Franco Colapinto (Alpine) 1:13.334; Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:13.385.