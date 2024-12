Rivoluzione a 300 all’ora. L’ultima gara, poi la svolta. Nel 2025 cambierà tutto

Comunque finisca il duello iridato tra la Ferrari e la McLaren, il Gran Premio di Abu Dhabi segnerà una svolta epocale per la Formula Uno. E non solo perché la Rossa non vince il titolo costruttori dal 2008 e il team Papaya addirittura dal secolo scorso, dal 1998.

C’è di più, fidatevi.

Rivoluzione. Dopo anni di stagnazione, il Circo a quattro ruote si appresta a celebrare un evento senza precedenti. Mi spiego: nel 2025 ben otto squadre su dieci modificheranno il loro organico. Un record: il vento del cambiamento soffia fortissimo sui box, in nome di un passaggio generazionale inatteso fino a pochi mesi fa.

La giostra. Eppure, ad innescare l’effetto domino è stato il Grande Vecchio, alias Lewis Hamilton. Che già a gennaio annunciò il trasferimento in Ferrari, con tanti saluti alla Mercedes, che guida dal remoto 2013.

Colto di sorpresa, Toto Wolff ha tentato di sedurre Max Verstappen. La trattativa, ammessa da entrambi gli interlocutori, si è arenata. Sicché il veterano Hamilton sarà sostituito sulla Freccia d’Argento dal neo maggiorenne Kimi Antonelli, primo italiano in griglia dai giorni di Antonio Giovinazzi in Alfa Sauber.

Via Perez. Ma non solo Leclerc e Russell avranno un altro partner. Salvo sorprese, ad Abu Dhabi si interromperà il sodalizio tra la Red Bull e il messicano Perez (che dal 2026 potrebbe essere l’uomo al volante della Cadillac), quest’anno troppo lontano dalle prestazioni di Verstappen. Che avrà dunque un nuovo socio: il promettente Lawson, promosso dopo l’esperienza in ex Minardi. Dove resterà il giapponese Tsunoda, affiancato non si sa bene da chi, forse dal franco algerino Hadjar, visto che l’argentino Colapinto potrebbe restare come test driver in Williams, che ha in Sainz il nuovo capitano accanto al confermato Albon.

Stabili. Solo due squadre, dicevo, non toccheranno la coppia attuale. In McLaren Norris e Piastri non sono in discussione. In Aston Martin nessuno osa discutere Stroll, che è il figlio del padrone, mentre l’eterno Alonso ha prolungato il contratto.

Briatore. Poi c’è chi gioca d’anticipo: domenica a Yas Marine la Alpine di Flavio Briatore, che ha confermato Gasly, fa debuttare Doohan al posto di Ocon, che ha firmato per la Haas, dove sarà affiancato dal collaudatore Ferrari, l’Orsetto Bearman. E anche Mattia Binotto ha sparigliato: la Audi Sauber ha assunto Hulkenberg e ha ufficializzato il lancio del ventenne brasiliano Bortoleto, mandando a casa il cinese Zhou e il veterano finlandese Bottas.

Se non è una rivoluzione questa…

Fratelli da record. Ad Abu Dhabi Arthur Leclerc, fratello di Charles, sostituirà Sainz nella prime prove libere: per la prima volta nella storia due fratelli scenderanno in pista per la stessa squadra nella stessa sessione. Il ’piccolo’ Leclerc, che in realtà ha 24 anni, sarà in pista anche martedì nei test alternandosi con Antonio Fuoco su una delle due vetture, sull’altra ci sarà ancora Charles.