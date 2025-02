Come sono andati i test F1 2025 in Bahrain: Antonelli parte bene, Hamilton resta indietro

Roma, 26 febbraio 2025 – L’esordiente Andrea Kimi Antonelli è stato il più veloce nella mattinata della prima giornata dedicata alle prove generali di Formula Uno in Bahrain, ultimo appuntamento prima dell’esordio ufficiale della nuova stagione previsto a Melbourne nel weekend del 14-16 marzo. La Mercedes del pilota bolognese classe 2006 ha preceduto tutti in 1’31”248, davanti alla Red Bull del neozelandese Liam Lawson a soli 0”132 dall’italiano, nonostante un testacoda in uscita dalla terza curva. Sul terzo gradino del podio della mattinata si è posizionato invece Alexander Albon della Williams a 0”145 dal primo posto.

Esordio in chiaroscuro per Lewis Hamilton alla guida della Ferrari, arrivato soltanto quinto in 1'31"834, ma il campione del mondo si è dedicato ad accumulare chilometri compiendo 69 giri.. Delusione invece per Max Verstappen, che dopo aver completato il proprio percorso si è reso protagonista di un...siparietto con gli stessi meccanici della scuderia austriaca dimostrando il proprio disappunto in merito al comportamento dell’anteriore della vettura. Le prove sul circuito arabo sono poi proseguite nel pomeriggio, nonostante una interruzione alle ore 17 locali (le 15 italiane) a causa di un blackout elettrico generale accorso ad appena un’ora e un quarto dall’inizio, che ha costretto i vari piloti a rientrare ai box preventivamente, con la ripresa ritardata anche a causa anche della pioggia che aveva iniziato a scendere sul circuito arabo.

Dopo la risoluzione del guasto elettrico, le prove sono riprese regolarmente con la manche pomeridiana, nettamente più veloce, dominata invece dal pilota inglese della McLaren Lando Norris con 1’30”430, il quale è riuscito a posizionarsi davanti al proprio connazionale della Mercedes George Russell giunto a soli 0”157 dal proprio collega. A completare invece il podio della seconda sessione, c’è stato il ritorno di Max Verstappen dopo la deludente prova della mattinata, con 0”244 di distacco rispetto a Norris. Per quanto riguarda le Ferrari, Charles Leclerc è arrivato a 0”448 dal primo posto, mentre ha deluso la ‘Rossa’ di Hamilton, appena tredicesima a 1”404, ma comunque si tratta dei primi test che proseguiranno anche giovedì e venerdì. A completare la top ten di giornata Pierre Gasly (Alpine), Antonelli (Mercedes), Lawson (Red Bull), Albon (Williams) e Tsunoda (Racing Bulls).