Tutto in una gara. Sogno mondiale ancora aperto

Subito la buona notizia: per la prima volta dopo dodici anni la Ferrari si giocherà un mondiale all’ultima gara. Non accadeva dal 2012, era Montezemolo: allora fu Alonso a contendere a Vettel il titolo piloti.

Onestamente non è un risultato da poco: direi che fotografa in maniera corretta una stagione più che dignitosa. La brutta notizia è che comunque la McLaren in Qatar andava più forte della Rossa. E si è visto. I Papaya poi conservano un vantaggio robusto: domenica prossima ci vorrà un miracolo, per completare un sorpasso in extremis clamoroso.

