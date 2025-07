Un tabù Rosso da sfatare. Lewis respira l’aria di casa

God save the King. Dio salvi il Re di Silverstone. Cioè Lewis Hamilton, che ieri si è presentato ai box del circuito che ospiterà il Gran Premio di Inghilterra indossando un curioso abito con i colori della Union Jack…

Il record. Silverstone è il giardino di casa del Baronetto. Mica è una frase fatta: sulla pista britannica Sir Lewis Hamilton, il cavaliere di Sua Maestà, ha conquistato nove vittorie, un record clamoroso. L’ultimo successo è vecchio di dodici mesi: il passaggio alla Ferrari era già stato ufficializzato ma il sette volte iridato si impose con la Mercedes.

Non solo. Dal 2014 al 2024 compreso, sempre al volante della Freccia d’Argento, il Baronetto ha sempre finito il Gp di Gran Bretagna sul podio, per undici edizioni consecutive.

E adesso? Tutto questo per dire che Lewis torna nel suo ambiente naturale per spezzare una sorta di maledizione: da quando è vestito di Rosso, sul podio di un Gp non è mai salito, al netto della illusoria vittoria nella Sprint Race in Cina. La mancanza di risultati sta colmando Hamilton di frustrazione. Si aspettava ben altro, quando scelse la Ferrari. E in attesa di un 2026 tutto da scoprire, beh, una inversione di tendenza sarebbe gradita. Soprattutto dal diretto interessato.

"Emozione". In questi giorni Lewis non ha nascosto il suo stato d’animo. "Di Silverstone conosco ogni centimetro – ha raccontato –, ma effettivamente tornarci per la prima volta da ferrarista è una emozione mai provata in passato. E sono convinto che la mia gente mi sosterrà con l’affetto di sempre".

"Progressi". Sulla situazione della SF25, l’eptairidato si sforza di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ha dichiarato ai microfoni della Bbc: "La cosa buona è che stiamo facendo miglioramenti. Stiamo progredendo. Che lo si veda o meno, non è importante per me ma mi rendo conto che la Ferrari è sulla strada giusta. Sento che stiamo avanzando".

Leclerc. Sulla stessa linea Carletto, che invece di presenze sul podio ne ha già collezionate. Le sue parole: "La prima parte del campionato non è all’altezza delle aspettative. Abbiamo cominciato il 2025 sperando di ripartire da dove avevamo finito, non è andata così ma ora aspettiamo altri aggiornamenti per ridurre il gap, spero in una seconda parte del campionato più brillante".

Favoriti. Con Verstappen al centro delle voci di mercato, tutti si aspettano un altro duello Papaya tra Norris e Piastri, con le Mercedes di Antonelli e Russell in lotta con le Rosse per il podio.

In tv. Oggi alle 13,30 le libere 1, domani le qualifiche alle 16. Domenica (sempre alle 16) la gara, tutto in diretta Sky.