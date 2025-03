Vasseur dopo le qualifiche in Australia: "Non siamo a 7 decimi, possiamo rimontare in gara"

Melbourne (Australia), 15 marzo — È solo la prima qualifica dell'anno, e la Ferrari non è a sette decimi dalla McLaren come in pista a Melbourne è emerso. La pensa così il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, che ha provato a gettare acqua sul fuoco, replicando a caldo a quanto accaduto dopo la lotta alla pole dell’Alberto Park. Le Rosse sono dietro alle due McLaren di Norris e Piastri, alla Red Bull di Verstappen, alla Mercedes di Russell, alla Racing Bulls e alla Williams di Tsunoda e Albon.

C’è delusione nella Rossa, ma la gara bagnata di domenica è aperta a qualsiasi risultato e la prestazione, secondo il capo squadra francese, non è quella emersa nella giornata di sabato: “Non siamo stati magici, ma abbiamo avuto il passo per tutto il weekend, compreso Q1 e Q2, non eravamo davanti ma neanche lontani — le sue parole — Abbiamo perso il passo nel Q3 ed è un peccato, ma la stagione è appena cominciata. Dobbiamo spingere e lavorare”.

Domenica in gara, però, “sarà un'altra storia, ma rispetto al passo di venerdì, e a quello visto nelle FP3, non abbiamo sicuramente fatto una buona sessione — ha aggiunto Vasseur — Devo dire che nel complesso, nel Q3, non abbiamo fatto un buon lavoro, tra tutte le sessioni quella non è stata il nostro punto forte, abbiamo pagato molto sulla McLaren in particolare nel terzo settore, e anche rispetto a Verstappen siamo stati in ritardo, finendo così dietro in griglia”.

Vasseur, però, ci ha tenuto a rassicurare i tifosi della Ferrari: “Non è finita la stagione, è solo una qualifica — le sue parole — Non ci sono sette decimi tra noi e la McLaren, ma tra uno e tre decimi come è stato in tutte le sessioni, tranne il Q3, dove ci è mancato qualcosa e dove non abbiamo concluso il giro finale”. Intanto però in casa Ferrari c’è da lavorare, per trovare un bilanciamento mancante specie tra Q2 e Q3, quando con l’innalzamento del vento il comportamento delle SF-25 è cambiato, mandando in difficoltà sia Leclerc sia Hamilton. Per Vasseur, però, “il quadro generale è severo, fino al Q3 siamo sempre stati tra uno e tre decimi, non sette — ha concluso — Se spero che domani piova in gara? Quando parti in quarta fila speri sempre in una gara caotica, e la pioggia potrebbe essere una buona opzione, ma credo che possiamo risalire anche sull'asciutto, perché nei long run il passo era buono".