Verstappen è il signore della pole. Lewis e Charles in terza fila: "In gara la Ferrari andrà meglio»

C’eravamo tanto illusi. Fino all’ultima curva dell’ultimo tentativo, a Silverstone la Ferrari ha fiutato, accarezzato la pole. E invece…

Autogol. E invece stavolta hanno sbagliato i piloti. Carletto e il Baronetto. Impeccabili fino al momento supremo, poi però intrappolati nel buco nero della frustrazione. Entrambi sono stati imperfetti e si sono rassegnati ad un risultato, la terza fila, oggettivamente inferiore alle aspettative (nel Q2 gli alfieri del Cavallino erano primo e secondo!).

Oggi, allo Start del Gran Premio di Inghilterra, Hamilton e Leclerc vedranno gli scarichi del formidabile Verstappen, autore di una pole mostruosa, di Russell e delle due McLaren. Peccato, davvero. Perché al tirar delle somme, sul bellissimo circuito di Silverstone i cronometri dicono che in qualifica la Ferrari è quarta forza. Non è giusto, credo che nella circostanza sia anche non vero, ma tocca prenderne atto. Vedremo se e come riusciranno a rifarsi in gara. Gara che, se i rapporti di forza saranno confermati, sarà tiratissima. Magari ci si diverte, chissà.

Lewis. Infatti il Baronetto non chiude alla speranza. Ha detto: "Io non sono triste, mi sento bene. Certo avrei voluto fare meglio, ma queste sono le corse. Resto convinto che abbiamo lavorato tantissimo e ottenuto miglioramenti. La Rossa mi ha dato ottime sensazioni, il rimpianto è tutto per il giro finale del Q3. All’ultima curva avevo un decimo e mezzo di vantaggio ma ho perso troppo per un sottosterzo. La gara? Ci credo…"

Leclerc. Decisamente più depresso Carletto. "Il mio errore mi è costato la prima fila, non la pole. La verità è che sono stanco di raccontare che c’è stato qualcosa che non è andato bene. Purtroppo io non ho il feeling dell’anno scorso in qualifica. Sinceramente sto facendo un gran lavoro in gara, in qualifica no ed è strano, la caccia alla pole era un mio punto di forza. Ma sappiamo dove sta il problema e la soluzione è in arrivo. Il Gran Premio? Abbiamo il passo, ma dalla terza fila non è facile".

Kimi. Antonelli aveva ottenuto un buon settimo posto, dietro le due Ferrari, ma oggi scatterà tre caselle più indietro per la penalità rimediata in Austria. Peggio è andata al bravissimo Bearman, retrocesso di dieci posizioni per un pasticcio durante le libere.

Il mito. Chiudo con lo stupefacente Verstappen. Mi ha fatto venire in mente un episodio antico. 1992. Dominio Williams. A Silverstone Patrese è convinto di aver ottenuto la pole. Ma all’ultimo istante il suo compagno di squadra Mansell gliela soffia. Allora Rik aspetta Nigel nel garage e …senza preavviso gli caccia una mano tra le gambe e strizza forte. Il Leone ulula: ma sei impazzito?!? E Patrese: "Scusa, volevo controllare se ne hai tre". Ecco, per me anche Verstappen ne ha tre.

In tv. Il Gp scatta oggi alle 16. Diretta Sky.