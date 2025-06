Vifermeca confermata sponsor dell'Olimpia Castello per la stagione 2025/26

Vifermeca sarà ancora il main sponsor dell’Olimpia Castello per la stagione 2025/26, la terza consecutiva con il brand di Osteria Grande sulla casacca nerazzurra.

Il rinnovo dell’accordo, siglato con il general manager Danilo Francesconi dai titolari Luciano Cavini e Roberto Mazzotti, rappresenta una conferma importante per il progetto castellano, reduce dalla salvezza conquistata sul campo nella finale playout.

"Una grande soddisfazione – ha dichiarato il presidente Massimo Ramin – . Il sostegno di Vifermeca non è mai venuto meno, anche in una stagione complessa. La conferma non era scontata: è la base su cui costruire il futuro".

L’accordo arriva in un anno speciale: nel 2025 Vifermeca festeggerà i 50 anni di attività e l’Olimpia i suoi primi 20 anni di storia.

L’azienda, specializzata in stampi e stampaggio di materie plastiche, è da sempre punto di riferimento per il territorio, con una struttura di 4.000 metri quadrati e una filiera produttiva completa, dall’ideazione fino alla produzione in serie.

Nel mentre il club è al lavoro per imbastire la squadra che giocherà in B Interregionale: dopo la separazione con coach Mauro Zappi si sta vagliando il capoallenatore che lo succederà.

Dopodiché si inizierà a tratteggiare il nuovo roster.

Giacomo Gelati