F1 Gp Singapore: Russell domina davanti a Verstappen e Norris. Ordine d’arrivo. Titolo costruttori alla McLaren

Singapore (Singapore) 5 ottobre 2025 - Parte bene, apre il margine e poi gestisce la gara da grandissimo pilota. George Russell domina il Gran Premio di Singapore e si porta a casa il quinto successo di carriera in Formula 1. Sul podio ci sono anche Max Verstappen e Lando Norris, i quali rosicchiano alcuni punti al leader Mondiale Oscar Piastri, terzo al traguardo. Chiudono sesta e settima le Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton, davanti a loro conclude quinto invece l'italiano Kimi Antonelli.

In classifica iridata si assottiglia a 22 punti il margine di Piastri nei confronti di Norris, mentre Verstappen arriva a -63. Per quanto riguarda i costruttori può festeggiare la McLaren: il duo Zak Brown e Andrea Stella festeggia il secondo Mondiale costruttori consecutivo, l'aritmetica arriva a 6 gare ancora dalla fine del campionato.

Russell su Mercedes vince il Gp di Singapore 2025 (Ansa)

La gara

Verstappen sceglie la strategia aggressiva per tentare il successo nell'unico circuito in calendario dove non ha ancora risuonato l'inno olandese. Tra i primi della griglia è infatti l'unico a optare per la gomma morbida, anche se usata, a differenza dei piloti intorno a lui, tutti con gomma media. Il pilota di Red Bull però sbaglia la partenza e non riesce a portare l'attacco nei confronti di Russell. Il britannico di Mercedes infatti sfila solitario in vetta a Curva 1, mentre dietro le due McLaren arrivano come fulmini alle spalle del Campione del Mondo in carica. Norris attacca Piastri per la terza posizione e va al contatto, molto lieve, sia con l'olandese, sia con il compagno di squadra. Per l'inglese un danno piccolo all'ala, sul lato sinistro, ma il sorpasso completato per il terzo posto ai danni dell'australiano leader Mondiale.

Grande partenza anche di Leclerc, il quale sfila prima il compagno di squadra in Curva 1, poi Antonelli a Curva 2, salendo così in quinta posizione. Dietro invece Alonso sale in ottava posizione, approfittando del duello tra Hadjar e Bearman, con tanto di contatto nel primo giro tra i due.

Davanti scappa Russell, imponendo un ritmo altissimo alla gara. La Mercedes dell'inglese firma gira veloce su giro veloce, aprendo un gap di 5 secondi in 10 giri sull'olandese. Dietro Norris si tiene vicino a Verstappen, ma in questa prima fase non va all'attacco. Tutti quanti si seguono a circa un secondo e mezzo, due secondi, di distacco gli uni dagli altri. Questo aiuta a non surriscaldare il veicolo in un Gran Premio noto per le temperature altissime di Marina Bay, tra asfalto e umidità dell'aria.

Antonelli rimane a lungo molto vicino a Leclerc, ma non riesce a portare l'attacco e non appena riapre il gap per far respirare la sua Mercedes, si avvicina Hamilton. Neanche il britannico riesce a ingaggiare il giovane italiano una volta arrivato in zona drs, confermando come al momento sia più importante conservare la vettura. Il risultato è una gara molto bloccata, legata tanto al ritmo, in attesa dell'apertura del gap tra Hamilton e Alonso per poi portare eventualmente alle strategie di undercut per un sorpasso ai box. Dietro invece brivido ai box, quando un meccanico della Sauber perde uno pneumatico in corsia e si rischia per pochissimo il contatto con Tsunoda. Incidente sfiorato, per fortuna tutti illesi nell'occasione.

Norris si mette in pressione su Verstappen e al giro 20, appena aperto il gap nei confronti di Alonso, va ai box per montare la gomma dura. Le McLaren fanno l'opposto rispetto all'olandese e spingono sull'acceleratore. Norris e Piastri diventano le vetture più veloci in gara e passano all'attacco del pilota di Red Bull. L'olandese però risponde e appena ottiene il via libera di usare la gomma dal box, stampa giro veloce, su giro veloce. È una bellissima lotta a distanza per il secondo posto, ma non solo, perché poco alla volta il grande margine di Russell viene eroso dalle McLaren e da Verstappen.

Poco alla volta tutti i piloti di vertice vanno ai box, mentre restano fuori solo le due McLaren ad attaccare la seconda posizione di Verstappen. Bisogna attendere il giro 26 per vedere Norris andare ai box, il quale rientra a circa 5 secondi dall'olandese di Red Bull. Il giro dopo è la volta di Piastri ai box, ma l'australiano ha un piccolo problema e perde circa due secondi rispetto ai due rivali Mondiali davanti a lui. Si ristabiliscono così dopo 27 giri le posizioni iniziali, con l'unico ad aver perso tanto nella giostra dei box è Alonso, il quale è precipitato in quindicesima posizione (virtualmente decimo), per un problema alla gomma anteriore destra.

Si accende la lotta per la quinta posizione tra Leclerc e Antonelli. Il pilota italiano in frenata guadagna tantissimo sul ferrarista, ma non riesce mai a portare l'attacco. Per avere nuove emozioni bisogna aspettare il giro 36 quando Verstappen va al bloccaggio dell'anteriore destra e per poco non arriva al contatto con il muro. Questo fa arrivare Norris, che di colpo accende parziali record insieme a Piastri e si mette a caccia della seconda posizione.

Nonostante la pressione, in pista non cambiano le posizioni tra i primi sette in gara. Entra allora in gioco il problema dei doppiati per chi è davanti. Verstappen e Norris guadagnano mezzo secondo nei confronti di Russell quando si arriva al primo gruppo di doppiati, mentre Hulkenberg prova un grande brivido dopo un super testacoda in frenata. Norris invece si porta sulla coda di Verstappen e comincia a studiare l'attacco quando mancano quindici giri alla fine. L'inglese diventa l'ombra dell'olandese, ma non riesce a portare l'attacco, mentre dietro arriva Piastri. Hamilton invece va ai box e monta gomma morbida nuova e cerca qualcosa di diverso. La Ferrari del 7 volte Campione del Mondo guadagna 3 secondi al giro su tutti quanti e riaccende il finale di gara.

Scintille al giro 54, quando Norris rompe gli indugi e si trova improvvisamente affiancato a Verstappen in ingresso di curva, ma dall'esterno è costretto a desistere dal sorpasso ai danni dell'olandese. Dietro invece Antonelli passa Leclerc per conquistare la quinta posizione. Il monegasco si lascia passare anche dal compagno di squadra due giri dopo.

Nel finale tanti duelli ravvicinati, ma pochi sorpassi. Sainz conquista la decima posizione ai danni di Hadjar, dopo essere partito dal fondo del gruppo. Leclerc si riprende la posizione su Hamilton, il quale rischia il ritiro per usura esagerata dei freni. Davanti invece Norris non riesce a portare l'attacco su Verstappen e il podio è dunque così congelato.

George Russell vince il Gran Premio di Singapore, quinto successo in carriera per l'inglese. Max Verstappen e Lando Norris completano il podio, mentre contiene i punti persi in classifica Oscar Piastri, quarto al traguardo. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono sesto e settimo, dietro a Kimi Antonelli. Concludono la gara a punti anche Fernando Alonso, Oliver Bearman e Carlos Sainz. In classifica il margine di Piastri si riduce a 22 punti nei confronti di Norris, a 63 su Verstappen. La McLaren è invece aritmeticamente Campione del Mondo costruttori.

George Russell sul gradino più alto del podio di Singapore tra Max Verstappen e Lando Norris (Ansa)

L'ordine di arrivo

1. George Russell (GBR/Mercedes)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 5.430

3. Lando Norris (GBR/McLaren) a 6.066

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren)a 8.146

5. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 33.681

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 45.996

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 80.251

8. Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) a 80.667

9. Oliver Bearman (GBR/Haas) a 93.527

10. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 1 giro

11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 1 giro

12. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 1 giro

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 1 giro

14. Alexander Albon (THA/Williams) a 1 giro

15. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 1 giro

16. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 1 giro

17. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 1 giro

18. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 1 giro

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1 giro

20. Nico Hulkenberg (GER/Sauber) a 1 giro