Hamilton dice addio al suo cane: “Roscoe è morto tra le mie braccia”

Roma, 29 settembre 2025 – "Dopo quattro giorni di terapia intensiva, lottando con tutte le forze che aveva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita: dire addio a Roscoe”. Tra il dolore e la consapevolezza di avere agito per la serenità del suo amatissimo cane, Lewis Hamilton ha annunciato del suo fedele bulldog inglese Roscoe, che si è spento domenica 28 settembre.

La notizia era purtroppo nell’aria, il cane del pilota britannico stava lottando tra la vita e la morte da giorni per una grave forma di polmonite. Tant’è che Lewis – sette volte campione del mondo – ha perfino rinunciato ai test Pirelli previsti al Mugello con la Ferrari per assistere quello che da 12 anni era il suo inseparabile compagno a quattro zampe. E alla fine, dopo una lunga agonia, la decisione più difficile di tutte: far sopprimere il suo amatissimo cane: “È una delle esperienze più dolorose”, dice Lewis col cuore a pezzi.

Il toccante post: “Non ha mai smesso di lottare”

"Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Accogliere Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e custodirò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme”. Inizia così il toccante post con cui il pilota F1 annuncia al popolo della Ferrari la morte di Roscoe.

“Nonostante abbia perso Coco, non mi era mai capitato di dover sopprimere un cane prima, anche se so che mia madre e molti amici intimi lo hanno fatto. È una delle esperienze più dolorose e provo un profondo legame con tutti coloro che hanno attraversato la perdita di un animale domestico amato. Sebbene sia stato così difficile, averlo con me è stata una delle cose più belle della vita, amare così profondamente ed essere riamati. Grazie a tutti per l'amore e il sostegno che avete dimostrato a Roscoe nel corso degli anni. È stato davvero speciale assistervi e provare emozioni forti. È morto domenica sera, 28 settembre, tra le mie braccia”.