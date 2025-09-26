Il cane di Hamilton in gravi condizioni, Lewis rinuncia ai test Pirelli al Mugello

Roma, 26 settembre 2025 - Lewis Hamilton ha deciso di rinunciare ai test Pirelli previsti al Mugello con la Ferrari per un motivo che va oltre i motori e le piste: il suo fedele bulldog inglese Roscoe sta lottando tra la vita e la morte. Il sette volte campione del mondo ha condiviso con i fan un messaggio toccante su Instagram, rivelando che il cane – da 12 anni suo inseparabile compagno a quattro zampe – è stato colpito da una grave forma di polmonite.

“Roscoe ha preso di nuovo la polmonite e faceva fatica a respirare – ha scritto Hamilton sul suo profilo – È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre gli facevano dei controlli. Durante il processo, il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a farlo ripartire e ora è in coma. Non sappiamo se si risveglierà”. Il pilota ha spiegato di voler restare al suo fianco in queste ore difficili: “Domani proveremo a svegliarlo. Io sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno.”

Per questo motivo, Hamilton non è presente in questi giorni al Mugello, dove sono in corso i test Pirelli ai quali prende parte anche la Ferrari. Al suo posto è sceso in pista Zhou Guanyu, ex pilota Alfa Romeo e oggi terzo pilota del Cavallino.

Hamilton che, ha posato di recente con il suo Roscoe per la copertina della rivista L'Équipe, ha adottato l'amico a quattro zampe nel 2013 e da allora sono inseparabili. Non c’è gran premio che i due non si vedano in giro per il paddock, di cui il cane è ormai diventato la mascotte.