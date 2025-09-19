Cinque pole ma nessuna coppa in Azerbaigian per le Rosse. Vasseur: "Gara cittadina imprevedibile, lavoriamo sui dettagli». Zero podi a Baku, Cavallino in lotta col tabù. E a Maranello altri tecnici preparano le valigie

Ci sono statistiche che fanno male. Eccone una fresca fresca, a proposito della Signora in Rosso. A Baku, dove oggi si riaccendono i motori della Formula Uno, in otto edizioni la Ferrari vanta 0 vittorie. Ma anche, paradossalmente, 5 pole position, 4 con Charles Leclerc (2021, 2022, 2023, 2024) e una con Sebastian Vettel (2018). In breve. Credo si tratti di una statistica senza precedenti, cioè non riscontrabile su altri scenari. Una macchina (quattro volte con lo stesso pilota!) dominante sul giro secco e poi sempre sconfitta in gara. Gli azeri ormai saranno convinti che a Maranello sappiano confezionare monoposto buone giusto per una tornata. Sarebbe proprio il caso di invertire la tendenza, anche se sommessamente dubito ci siano le condizioni per battere McLaren e Verstappen all’ombra del castello di Baku.

Vasseur. Sull’argomento, il capo del reparto corse è molto cauto: "Quello di Baku è sempre un fine settimana stimolante, con il tracciato che combina lunghi rettilinei e un settore centrale molto tecnico. Di solito le gare sono imprevedibili e ricche di opportunità, e per questo è importante eseguire tutto alla perfezione e concentrarci su noi stessi per sfruttare al massimo il pacchetto a disposizione. La squadra ha lavorato sodo per affinare la preparazione del weekend e le operazioni in pista e sappiamo che in gare come questa, su un circuito cittadino, ogni dettaglio può fare la differenza. Il nostro obiettivo è mettere insieme tutti gli elementi per ottenere un risultato importante con entrambi i piloti". Vabbè, aspettiamo e speriamo, noi ferraristi.

Il futuro. Intanto, presente a parte, sul futuro circolano voci su altre uscite da Maranello, dopo l’annunciata fuga dei motoristi Zimmermann e Schmidt. Mi ripeterò. Il problema non è il turn over: in un ecosistema chiuso come la F1, è perfettamente normale un via vai di tecnici. Aggiungo che nel novantanove per cento dei casi i nomi e i cognomi di chi cambia aria dice pochissimo all’appassionato medio, che legittimamente ignora le biografie e le competenze dei professionisti in questione. Il punto è un altro, per stare alla sponda Rossa. Grosso modo dodici mesi fa lasciò la Ferrari l’allora responsabile del progetto, l’ingegner Cardile. Quando avanzatissima era ovviamente la realizzazione della SF25. Adesso, alla vigilia di una rivoluzione regolamentare destinata ad incidere pesantemente sulla power unit, se ne sono appunto andati Zimmermann e Schmidt, non proprio due figure qualunque in materia di motore. E’ la tempistica di queste uscite, comunque motivate, ad alimentare una vaga (eufemismo) perplessità.

Per questo, con tutto il garbo possibile, io continuo ad affermare che Fred Vasseur sta plasmando la ’sua’ Ferrari. E sarà giudicato, come è persino ovvio che sia, dai risultati.

In pista. Oggi a Baku doppia sessione di prove libere: la prima alle 10.30, la seconda alle 14. Diretta Sky.