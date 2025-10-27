Comanda Norris, Leclerc mostra gli artigli
L’inglese vince in Messico e sorpassa in vetta al mondiale, Charles difende il secondo posto dal ritorno di Verstappen. Piastri scivola giù
Cinquanta volte sul podio. Carletto ha fatto il massimo nella domenica messicana. Leclerc ha provato a travestirsi da Zorro e ci è riuscito, perché il secondo posto era il massimo per la Rossa.
In effetti, Norris con la McLaren non si poteva proprio battere. Lando è stato irreprensibile: aveva una grande occasione e l’ha sfruttata, togliendo la leadership del campionato ad un Piastri che sembra davvero vittima del…braccino da tennista. Ma occhio, perché Verstappen è un duro, non sta mollando. Per niente.
Nel rapporto uomo-macchina, meglio di Charles ha fatto solo Bearman, fantastico con la Haas dall’inizio alla fine. L’Orsetto è un prodotto Ferrari e così arrivo alla nota dolente.
Capitolo Hamilton, cioè. Lontano dal top, causa penalità. Ma lo sbaglio lo ha commesso lui. Forse si è innervosito per la reazione di Leclerc al suo tentativo di sorpasso allo start. In ogni caso, è un altro risultato deludente (e sempre zero podi in Rosso per lui).
Tra i protagonisti ci metto anche Antonelli. Tosto, anche di testa: ha giustamente preteso che il piagnucolante Russell gli restituisse la posizione ottenuta a…tavolino. L’Harry Potter di Bologna sta offrendo testimonianze di competitività che sono sintomi di promesse e premesse per il futuro.
Alla partenza Verstappen finisce sull’erba dopo aver sfiorato il sorpasso alle due Ferrari, e pochi giri dopo si tocca con Hamilton (che taglia sull’erba e si prende 10 secondi di penalità) e inizia ad avere problemi. Al punto che Bearman supera Max e Antonelli si incolla agli scarichi. Gara compromessa per Lewis, davanti Norris è già scappato, Leclerc lo segue con margine e oltre a Bearman anche Antonelli si distingue per freddezza, recuperando subito dopo il pitstop prima di finire nel mirino del compagno Russell. Chi aspetta troppo è Oscar Piastri, intruppato a metà classifica mentre il compagno vola, Verstappen scivola ottavo dietro Lewis dopo il cambio gomme, ma è l’inizio di una risalita irresistibile. Quando Piastri arriva sotto Russell, la Mercedes dice ad Antonelli di lasciare passare il compagno. Piastri supera Antonelli solo ai box, a quel punto si giocano tante corse parallele. Piastri tira fuori le unghie e passa Russell, ma la scena è tutta per Verstappen che rimonta su Leclerc e arriva a tentare il sorpasso al penultimo giro, l’uscita di Sainz provoca una virtual safety car che aiuta Charles a tenersi il secondo posto con i denti.
