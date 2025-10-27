Comanda Norris, Leclerc mostra gli artigli

Cinquanta volte sul podio. Carletto ha fatto il massimo nella domenica messicana. Leclerc ha provato a travestirsi da Zorro e ci è riuscito, perché il secondo posto era il massimo per la Rossa.

In effetti, Norris con la McLaren non si poteva proprio battere. Lando è stato irreprensibile: aveva una grande occasione e l’ha sfruttata, togliendo la leadership del campionato ad un Piastri che sembra davvero vittima del…braccino da tennista. Ma occhio, perché Verstappen è un duro, non sta mollando. Per niente.

Nel rapporto uomo-macchina, meglio di Charles ha fatto solo Bearman, fantastico con la Haas dall’inizio alla fine. L’Orsetto è un prodotto Ferrari e così arrivo alla nota dolente.

Capitolo Hamilton, cioè. Lontano dal top, causa penalità. Ma lo sbaglio lo ha commesso lui. Forse si è innervosito per la reazione di Leclerc al suo tentativo di sorpasso allo start. In ogni caso, è un altro risultato deludente (e sempre zero podi in Rosso per lui).

Tra i protagonisti ci metto anche Antonelli. Tosto, anche di testa: ha giustamente preteso che il piagnucolante Russell gli restituisse la posizione ottenuta a…tavolino. L’Harry Potter di Bologna sta offrendo testimonianze di competitività che sono sintomi di promesse e premesse per il futuro.

Alla partenza Verstappen finisce sull’erba dopo aver sfiorato il sorpasso alle due Ferrari, e pochi giri dopo si tocca con Hamilton (che taglia sull’erba e si prende 10 secondi di penalità) e inizia ad avere problemi. Al punto che Bearman supera Max e Antonelli si incolla agli scarichi. Gara compromessa per Lewis, davanti Norris è già scappato, Leclerc lo segue con margine e oltre a Bearman anche Antonelli si distingue per freddezza, recuperando subito dopo il pitstop prima di finire nel mirino del compagno Russell. Chi aspetta troppo è Oscar Piastri, intruppato a metà classifica mentre il compagno vola, Verstappen scivola ottavo dietro Lewis dopo il cambio gomme, ma è l’inizio di una risalita irresistibile. Quando Piastri arriva sotto Russell, la Mercedes dice ad Antonelli di lasciare passare il compagno. Piastri supera Antonelli solo ai box, a quel punto si giocano tante corse parallele. Piastri tira fuori le unghie e passa Russell, ma la scena è tutta per Verstappen che rimonta su Leclerc e arriva a tentare il sorpasso al penultimo giro, l’uscita di Sainz provoca una virtual safety car che aiuta Charles a tenersi il secondo posto con i denti.