Disastro Ferrari, un incubo tira l’altro. Piastri fuga mondiale e super Hadjar

Kimi Antonelli è un bravo ragazzo. Lo ha dimostrato anche ieri, in un momento oggettivamente difficile della sua carriera: appena finita la corsa, il giovane emiliano si è recato al box della Ferrari per chiedere scusa a Leclerc. L’episodio è costato la gara a Carletto e all’alfiere della Mercedes idem con patate, perché il bolognese ha rimediato una penalizzazione che lo ha estromesso dalla zona punti.

La reazione. Charles ha accettato con un sorriso amaro le scuse di Antonelli. "Molto onestamente credo che Kimi abbia cercato di fare un qualcosa che non era realistico. Inserirsi all’interno in quella curva è possibile, ma con lo slancio in uscita non si riesce mai a conservare la posizione. Ha tentato, ma purtroppo è andata così. L’impressione è che lui fosse piuttosto largo, mi ha urtato ed è stata la fine. Il mio weekend è stato un inferno, dalle libere alla corsa. Detto ciò, in gara le cose andavano meglio, ma in termini di prestazioni, guidare è stato molto difficile. Bisognava essere molto aggressivi, cosa che ho fatto con George Russell in partenza e una seconda volta sempre con lui, ma è entrata la safety e io avevo già cambiato le gomme e certo non ho avuto fortuna. Monza? Beh, non vedo l’ora. L’energia è sempre molto positiva in Brianza e mi serve dopo un weekend così. Dopo se ci farà vincere o no non lo so, spero di sì però sarà molto bello ritrovare tutti i tifosi. Adesso devo dimenticare questa gara, ma andare a Monza comunque mi fa sorridere".

Hamilton. Tra lo sconcertato e lo sconcertante, invece, la reazione del Baronetto al suo autogol. "Ancora non so bene cosa sia accaduto, dovrò rivedere i replay. Mentre salivo la sopraelevata, ho avuto una sbandata al posteriore e non sono riuscito a recuperare. La macchina era nervosa, ma credo che abbiamo fatto dei progressi concreti e il ritmo era piuttosto buono. Stavo recuperando terreno su Russell e penso che avessi il ritmo per superare alcune macchine davanti a me. Non finire una gara e uscire di scena così presto è molto insolito. Non è una bella cosa, ma è andata così". A Monza, poi, Lewis perderà cinque posizioni in griglia per aver infranto il regime di doppia bandiera gialla nel giro di schieramento.

Vasseur. Infine, l’opinione del capo, alias Fred Vasseur: "Un weekend complicato. Abbiamo avuto un venerdì difficile, dopo il quale l’intero team e i piloti hanno fatto un buon lavoro per recuperare e in gara abbiamo avuto un passo discreto. Purtroppo Lewis ha perso il controllo della vettura: è andato un po’ più largo rispetto al giro precedente in quella stessa curva e ha appena toccato la parte umida esterna della pista. Per quanto riguarda Charles, Kimi è venuto a scusarsi e ritengo sia stato solo un incidente di gara, è stato un po’ troppo ottimista. Prima di quell’episodio, Charles aveva mostrato un buon ritmo, avvicinandosi a Russell, Hadjar e Verstappen, ma ha dovuto superare Russell due volte, la seconda dopo aver perso due posizioni a causa della Safety Car. In ogni caso, sapevamo che Zandvoort non sarebbe stata favorevole per noi e l’aspetto positivo che possiamo portare a casa è che abbiamo avuto un passo molto competitivo, anche se naturalmente non è bello tornare senza punti. Per quanto riguarda la prossima settimana a Monza, ci aspettiamo di essere in condizioni migliori e sarà importante avere un buon venerdì…".

Aspetta e spera, diceva mia nonna.