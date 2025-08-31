Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Formula1
  3. F1: disastro Ferrari in Olanda, Hamilton e Leclerc out. Cosa è successo

F1: disastro Ferrari in Olanda, Hamilton e Leclerc out. Cosa è successo

Il britannico a muro, il monegasco colpito da Antonelli. La Ferrari, dunque, si presenterà a Monza per il Gran Premio d'Italia della prossima settimana con un doppio zero sul tracciato di Zandvoort

di Redazione Sport
31 agosto 2025
Ferrari, Lewis Hamilton raccoglie un pezzo della vettura (Afp)

Ferrari, Lewis Hamilton raccoglie un pezzo della vettura (Afp)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Roma, 31 agosto 2025 - Disastro Ferrari nel Gp d'Olanda di Formula 1. Lewis Hamilton, nel corso del giro 23, finisce a muro in curva 3 causando l'ingresso in pista della safety car ed è costretto al ritiro. Prosegue, dunque, il momento no del britannico con la Ferrari. L'uscita di scena del sette volte campione del mondo, a livello di tempistiche, ha penalizzato anche il compagno di squadra Charles Leclerc che, avendo già effettuato la sosta ai box, non ha potuto usufruire del regime di safety car come i suoi diretti avversari.

Ma anche il monegasco non ha finito la corsa: ha risposto al pit stop di Kimi Antonelli ed è rientrato in pista davanti. Ma l'italiano (che poi viene penalizzato di 10") ha colpito Leclerc, che è finito contro il muro.

La Ferrari, dunque, si presenterà a Monza per il Gran Premio d'Italia della prossima settimana con un doppio zero sul tracciato di Zandvoort.

La gara è stata vinta da Oscar Piastri su McLaren. L'australiano ha preceduto al traguardo l'olandese della Red Bull, Max Verstappen e la Racing Bulls di Isack Hadjar dopo che a sei giri dal termine Norris si è ritirato per un problema alla sua monoposto.

Approfondisci:

F1, Olanda: Piastri gestisce da campione e vince, Norris ritiro, Hadjar sul podio

F1, Olanda: Piastri gestisce da campione e vince, Norris ritiro, Hadjar sul podio

Se anche l’ex Minardi sta davanti alla Ferrari – di Leo Turrini

L'ordine d'arrivo

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 1.271

3. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 3.233

4. George Russell (UK/Mercedes) a 5.654

5. Alexander Albon (THA/Williams) a 6.327

6. Oliver Bearman (UK/Haas) a 9.044

7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 9.497

8. Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) a 11.709

9. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 13.597

10. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 14.063

11. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 14.511

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 17.063

13. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 17.376

14. Nico Huelkenberg (GER/Sauber) a 19.725

15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 21.565

16. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 22.029

17. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 23.629

Lando Norris out (UK/McLaren), Charles Leclerc out (MON/Ferrari), Lewis Hamilton out (UK/Ferrari)

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su