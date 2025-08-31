F1: disastro Ferrari in Olanda, Hamilton e Leclerc out. Cosa è successo

Roma, 31 agosto 2025 - Disastro Ferrari nel Gp d'Olanda di Formula 1. Lewis Hamilton, nel corso del giro 23, finisce a muro in curva 3 causando l'ingresso in pista della safety car ed è costretto al ritiro. Prosegue, dunque, il momento no del britannico con la Ferrari. L'uscita di scena del sette volte campione del mondo, a livello di tempistiche, ha penalizzato anche il compagno di squadra Charles Leclerc che, avendo già effettuato la sosta ai box, non ha potuto usufruire del regime di safety car come i suoi diretti avversari.

Ma anche il monegasco non ha finito la corsa: ha risposto al pit stop di Kimi Antonelli ed è rientrato in pista davanti. Ma l'italiano (che poi viene penalizzato di 10") ha colpito Leclerc, che è finito contro il muro.

La Ferrari, dunque, si presenterà a Monza per il Gran Premio d'Italia della prossima settimana con un doppio zero sul tracciato di Zandvoort.

La gara è stata vinta da Oscar Piastri su McLaren. L'australiano ha preceduto al traguardo l'olandese della Red Bull, Max Verstappen e la Racing Bulls di Isack Hadjar dopo che a sei giri dal termine Norris si è ritirato per un problema alla sua monoposto.

L'ordine d'arrivo

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 1.271

3. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 3.233

4. George Russell (UK/Mercedes) a 5.654

5. Alexander Albon (THA/Williams) a 6.327

6. Oliver Bearman (UK/Haas) a 9.044

7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 9.497

8. Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) a 11.709

9. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 13.597

10. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 14.063

11. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 14.511

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 17.063

13. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 17.376

14. Nico Huelkenberg (GER/Sauber) a 19.725

15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 21.565

16. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 22.029

17. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 23.629

Lando Norris out (UK/McLaren), Charles Leclerc out (MON/Ferrari), Lewis Hamilton out (UK/Ferrari)