F1: disastro Ferrari in Olanda, Hamilton e Leclerc out. Cosa è successo
Il britannico a muro, il monegasco colpito da Antonelli. La Ferrari, dunque, si presenterà a Monza per il Gran Premio d'Italia della prossima settimana con un doppio zero sul tracciato di Zandvoort
Roma, 31 agosto 2025 - Disastro Ferrari nel Gp d'Olanda di Formula 1. Lewis Hamilton, nel corso del giro 23, finisce a muro in curva 3 causando l'ingresso in pista della safety car ed è costretto al ritiro. Prosegue, dunque, il momento no del britannico con la Ferrari. L'uscita di scena del sette volte campione del mondo, a livello di tempistiche, ha penalizzato anche il compagno di squadra Charles Leclerc che, avendo già effettuato la sosta ai box, non ha potuto usufruire del regime di safety car come i suoi diretti avversari.
Ma anche il monegasco non ha finito la corsa: ha risposto al pit stop di Kimi Antonelli ed è rientrato in pista davanti. Ma l'italiano (che poi viene penalizzato di 10") ha colpito Leclerc, che è finito contro il muro.
La Ferrari, dunque, si presenterà a Monza per il Gran Premio d'Italia della prossima settimana con un doppio zero sul tracciato di Zandvoort.
La gara è stata vinta da Oscar Piastri su McLaren. L'australiano ha preceduto al traguardo l'olandese della Red Bull, Max Verstappen e la Racing Bulls di Isack Hadjar dopo che a sei giri dal termine Norris si è ritirato per un problema alla sua monoposto.
L'ordine d'arrivo
1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 1.271
3. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 3.233
4. George Russell (UK/Mercedes) a 5.654
5. Alexander Albon (THA/Williams) a 6.327
6. Oliver Bearman (UK/Haas) a 9.044
7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 9.497
8. Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) a 11.709
9. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 13.597
10. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 14.063
11. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 14.511
12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 17.063
13. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 17.376
14. Nico Huelkenberg (GER/Sauber) a 19.725
15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 21.565
16. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 22.029
17. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 23.629
Lando Norris out (UK/McLaren), Charles Leclerc out (MON/Ferrari), Lewis Hamilton out (UK/Ferrari)
