F1 GP Baku 2025, le strategie di gara. McLaren e Ferrari in rimonta, occhio al meteo

Baku (Azerbaigian), 21 settembre 2025 - Tutto è pronto, in quel di Baku, per una delle gare più pazze del calendario di Formula 1. L'appuntamento del Gran Premio dell'Azerbaigian è uno di quelli che raramente delude e che ha lasciato sempre qualcosa nella memoria di tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Anche quest'anno la musica sembra la solita, con un sabato che ha già regalato spettacolo: la sessione di qualifica è durata ben due ore, è stato siglato il record di bandiere rosse e la griglia di partenza, per chi non avesse assistito allo svolgersi degli eventi, sembra quasi esser stata sorteggiata dal caso. L'unica certezza, l'unica conferma che non stona con quanto visto finora, è la pole position di Max Verstappen. L'olandese della Red Bull è uscito indenne dal parapiglia generale e scatterà dal palo a caccia della seconda vittoria di fila.

Un sabato confusionario

Max Verstappen è un gradino sopra a chiunque, in questo momento storico. Il quattro volte campione iridato ha provato per l'ennesima volta che i fattori esterni e il caos generale non lo intaccano, in un pomeriggio dove chiunque, in un modo o nell'altro, è stato vittima di errori o sbavature più o meno gravi. Charles Leclerc e Oscar Piastri sono andati a muro, Lewis Hamilton ha fallito l'accesso al Q3, Lando Norris ha gettato al vento il vantaggio competitivo della sua McLaren con un giro decisamente troppo... conservativo, una volta che la qualifica era giunta al suo culmine, negli ultimi secondi del Q3. Nel momento decisivo, Verstappen si è preso la pole con una zampata e oggi punta alla vittoria. In prima fila, al suo fianco, ci sarà infatti la Williams di Carlos Sainz, mentre alle sue spalle la Racing Bulls di Lawson e la Mercedes di Kimi Antonelli. Le astronavi papaya di Norris e Piastri andranno a sistemarsi soltanto in settima e nona posizione. I due cercheranno una rimonta, ma con tutte le precauzioni del caso: entrambi sanno, nella bagarre al titolo piloti, quanto ogni punto inizi a pesare in maniera considerevole. La prima Ferrari sarà quella di Leclerc, decimo, mentre Hamilton scatterà dodicesimo.

Le strategie di gara

In vista della gara di oggi, la Pirelli prevede soltanto strategie ad una sosta. Il tracciato di Baku non ha mai creato particolari grattacapi agli strateghi, per via di un asfalto che non genera eccessivi disagi relativamente al degrado degli pneumatici. Il fornitore ufficiale ha deciso di portare una mescola più morbida di quella dello scorso anno, ma nonostante ciò i team dovrebbero usufruire comunque di una sola sosta ai box. Le medie e le dure sono le gomme da gara e in partenza sono utilizzabili entrambi, a seconda ovviamente del tipo di gara che le squadre vorranno impostare. Chi parte più avanti dovrebbe preferire le gialle, così da avere miglior grip allo spegnimento dei semafori; al contrario, chi vorrà recuperare posizioni potrebbe optare per le bianche. Queste ultime offrono più flessibilità nel caso di una Safety Car, molto probabile in un tracciato come questo di Baku. Andare più lunghi nel primo stint significa aprirsi più chance per poter usufruire di un eventuale pit stop gratis, con il quale passare poi alla mescola media. Nel caso specifico di Leclerc, tuttavia, il monegasco potrebbe scattare con una soft per montare subito una hard. Il ferrarista, infatti, ha tre set di medie usate ma neanche uno nuovo. Se vorrà allinearsi su una strategia più standard, virerà invece sulla dura in avvio per poi valutare in corso d'opera. Il fattore meteo inciderà parecchio. Il vento soffia forte sul circuito e la possibilità di pioggia è bassa, ma non da escludere a priori. Leggi anche: Baku, qualifiche folli. Disastro Ferrari