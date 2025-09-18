F1 GP Baku: le caratteristiche del circuito, orario e dove vederlo in tv

Baku (Azerbaigian), 18 settembre 2025 - La Formula 1 torna ad accendere i motori dopo la settimana di pausa che ha sancito la conclusione del tour europeo del Circus. Posto infatti in archivio il Gran Premio d'Italia disputato a Monza e vinto da Max Verstappen, domani si ripartirà da Baku, in Azerbaigian. Presente in calendario da neanche dieci anni, la tappa azera ha sempre regalato gare spettacolari e ricche di momenti iconici. Nel 2024 si impose Oscar Piastri, che diede vita ad un bel duello con Charles Leclerc, il quale dovette arrendersi anche per via della tanto discussa ala posteriore McLaren. Oggi si torna su questa pista dopo che la FIA ha posto una pezza alle flessioni eccessive (ed irregolari) di alcune monoposto. La McLaren potrebbe riscontrare problemi simili a quelli visti già a Monza per via dei rettilinei che caratterizzano questo atipico circuito cittadino. Pronto a sfruttare eventuali defaillance ci sarà Max Verstappen, mentre resta un'incognita la performance che potrebbe sfoderare la Ferrari. Leclerc è uno specialista sul giro secco in Azerbaigian, ma dovrà essere supportato da una SF-25 che sembra non avere il passo per giocarsi la vittoria.

Il circuito di Baku

La pista che ospita il Gran Premio dell'Azerbaigian è unica nel suo genere. Si tratta di un tracciato cittadino, che si snoda nei pressi del castello della città di Baku, ma che presenta caratteristiche peculiari. Il lunghissimo rettilineo finale è il tratto più lungo di tutto il mondiale nel quale i piloti devono tenere aperto il gas completamente, per un totale di ben 2.200 metri. Proprio qui, di fronte al Mar Caspio, Valtteri Bottas ha registrato la più alta velocità di punta di sempre in Formula 1 nel 2016: a bordo della Williams, il finlandese toccò i 378 km/h. La distanza totale di un giro è pari a 6.003 metri, fattore che rende questo tracciato il quarto più lungo presente in calendario, alle spalle di Spa Francorchamps, Jeddah e Las Vegas. Alla domenica i piloti dovranno percorrere 51 giri per completare la distanza di gara di 306,049 chilometri. Il primo settore del circuito è composto da quattro curve a novanta gradi, che lasciano poi spazio al secondo settore, il più tecnico e tortuoso. In questa zona la carreggiata si stringe e i piloti affrontano la curva più pericolosa del tracciato, quella che porta in salita accanto al castello. Il terzo e ultimo settore, invece, viene perlopiù percorso a tavoletta, come descritto in precedenza. Poiché si tratta di una strada normalmente battuta dai veicoli civili, l'asfalto è liscio e poco gommato. Il degrado gomme sarà un fattore più importante rispetto a quanto visto a Monza, dove al contrario la gestione degli pneumatici è passata in secondo piano. Il record sul giro è stato firmato da Charles Leclerc nel 2019 in 1:43.009, mentre il pilota più vincente è Sergio Perez con due successi. Il monegasco della Ferrari detiene il record di pole position, ben quattro, che non sono però mai state tramutate in vittoria.

Orario e dove vederlo in tv

Il fine settimana del Gran Premio d'Azerbaigian comincerà a partire da domani, venerdì 19 settembre, per concludersi domenica 21 settembre. Il format del week-end sarà quello classico, con tre sessioni di prove libere, una di qualifica e la corsa domenicale. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. TV8 trasmetterà in chiaro e in differita le qualifiche e la gara. Venerdì 19 settembre Prove Libere 1: ore 10:30 Prove Libere 2: ore 14 Sabato 20 settembre Prove Libere 3: ore 10:30 Qualifiche: ore 14 (differita su TV8 alle 17) Domenica 21 settembre Gara: ore 13 (differita su TV8 alle 16) Leggi anche: Monza al Max, Leclerc ha un Cavallino triste