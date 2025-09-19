F1 Gp Baku, Ferrari risponde a McLaren: doppietta nelle libere 2. Norris contro il muro

Baku (Azerbaigian), 19 settembre 2025 - La prima giornata di lavoro in quel di Baku è andata in archivio. Il venerdì del Gran Premio dell'Azerbaigian (qui gli orari e la guida tv) si è concluso con il primo posto di Lewis Hamilton e il secondo di Charles Leclerc, conquistati nella seconda sessione di prove libere. Nella prima sessione, quella mattutina, i migliori erano stati Lando Norris e Oscar Piastri a bordo di una sempre favorita McLaren. Il team papaya si è nascosto al pomeriggio sulla simulazione di qualifica, ma ha anche affrontato qualche problematica. Nella prima sessione Piastri ha avuto problemi alla power unit e nella seconda Norris è andato a sbattere, rompendo la sospensione posteriore a mezz'ora dalla fine. Piuttosto anonima la giornata di Verstappen, rimasto in ombra soprattutto al mattino.

Le prove libere 1

Il fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaigian si è aperto con una sessione di libere condizionata da un problema al circuito. Un passaggio sul cordolo di Carlos Sainz ha provocato una bandiera rossa, sventolata dopo che la striscia adesiva che fissa il cordolo si è staccata dall'asfalto in curva 17. La direzione gara ha così scelto di verificare tutti i cordoli presenti in pista e ciò ha interrotto l'attività in pista per circa 25 minuti. Al termine della sessione svettano in classifica Lando Norris e Oscar Piastri, a bordo di una McLaren subito velocissima. Il pilota britannico ha stracciato il tempo registrato in FP1 nel 2024, abbassandolo di due secondi e sette decimi. Norris è stato anche l'unico a sfondare il muro dell'1'43'', registrando un crono di 1:42.704. Tre decimi più lento il suo compagno di squadra, che ha accusato un problema alla power unit, più precisamente alla MGU-K. A inseguire i due leader del mondiale c'è Leclerc, che ha provato due setup differenti. In avvio è sceso in pista con un'ala molto scarica, per poi passare all'assetto adottato da Hamilton, con un'ala posteriore differente. Il monegasco ha anche svolto diverse prove aerodinamiche con la vernice flow viz. Non bene il sette volte iridato a bordo dell'altra Ferrari, soltanto tredicesimo nella classifica dei tempi. Inoltre, l'inglese ha forato uno pneumatico sfiorando un muro. Bene la Mercedes con Russell, un millesimo più lento di Leclerc nel suo best lap; undicesimo Kimi Antonelli. Verstappen ha registrato il settimo tempo, ma non ha ancora sfoggiato il meglio del repertorio e ha sicuramente qualcosa in tasca.

Le prove libere 2

Nella seconda sessione, ultima di oggi e disputata nel primo pomeriggio italiano, i piloti hanno sollevato l'asticella delle prestazioni e anche dei rischi presi. Tantissimi i baci degli pneumatici sui muretti del circuito, che reca i segni dei giri veloci registrati in simulazione di qualifica. In questo tentativo di prendere confidenza con gomma soft e auto scarica di carburante, Lando Norris è colui che ha esagerato più di tutti. L'alfiere della McLaren, a mezz'ora dalla fine dell'ora di lavoro, ha picchiato con la posteriore sinistra contro il muro in uscita da una curva, rompendo qualcosa all'altezza della sospensione. Per questo motivo Norris è stato costretto a saltare le ultime battute odierne. Poco dopo, anche il compagno di squadra Piastri ha impattato lateralmente contro le barriere, con danni decisamente più lievi che non gli hanno impedito di proseguire. Per quel che riguarda i rilevamenti cronometrici, Hamilton e Leclerc hanno infilato un uno-due in testa, davanti a Russell e Antonelli. Verstappen è sesto alle spalle di un sorprendente Bearman, anche se bisogna considerare il decimo posto di Norris e il dodicesimo di Piastri. Entrambi i piloti McLaren hanno abortito nell'ultimo settore i loro tentativi lanciati migliori.

Leggi anche: F1 GP Baku, il programma del fine settimana