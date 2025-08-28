F1 Gp di Olanda 2025: la storia del circuito di Zandvoort e gli orari tv

Zandvoort (Olanda), 28 agosto 2025 - La Formula 1 riaccende i motori al termine della pausa estiva. Il mondiale riparte dal circuito di Zandvoort, in Olanda, che ospiterà la tappa numero 15 di questa stagione. A casa di Max Verstappen le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri proseguiranno nel loro duello per il titolo piloti, che ormai sembra appannaggio solamente delle due monoposto papaya. Allo stesso modo, il mondiale costruttori sembra ormai delineato, con proprio il team di Woking che svetta sulla concorrenza con un margine di punti decisamente rassicurante per Zak Brown e Andrea Stella. La Ferrari si presenterà con l'ambizione di cercare il podio con costanza da qui alla fine dell'anno, grazie alla nuova sospensione posteriore che ha fornito performance migliori ad una SF-25 nata sotto una cattiva stella. A contendersi il ruolo di seconda forza con il Cavallino Rampante nei vari appuntamenti rimanenti saranno la Red Bull e la Mercedes, nella speranza che qualcuno, a rotazione, possa riuscire ad insidiare le McLaren per la vittoria di qualche tappa.

Il circuito di Zandvoort

Il tracciato che ospita il Gran Premio di Olanda è rientrato a far parte del calendario di Formula 1 recentemente, nel 2021. Prima di questa data, l'ultimo appuntamento a Zandvoort era datato 1985, anno in cui si decise di rimuoverlo anche per ragioni di sicurezza. L'exploit di Max Verstappen e l'ammodernamento delle strutture hanno permesso al Circus di tornare a correre sull'asfalto olandese, che fino a due anni fa era diventato un feudo proprio del quattro volte campione iridato della Red Bull. Nel 2024 Lando Norris ha spezzato l'egemonia di Verstappen, grazie ad una McLaren superlativa che, molto probabilmente, andrà ad imporsi anche questa domenica. Il circuito sorge a ridosso di una spiaggia che si affaccia sul Mare del Nord e attorno a sé può vantare un parco nazionale. In questa affascinante location hanno trionfato fior di campioni: Alberto Ascari fu il primo, nel lontano 1952, e Niki Lauda fu l'ultimo di quel "ciclo" nel 1985. Jim Clark è ancora il pilota che può vantare il maggior numero di successi qui, ovvero quattro. La scuderia con più vittorie è la Ferrari, a quota otto. Il record assoluto sul giro è stato registrato da Lewis Hamilton, che nel 2021 a bordo della Mercedes fermò il cronometro sull'1:11.097. Il layout di Zandvoort non concede tanto margine per i sorpassi, che si limitano prevalentemente alla prima staccata dopo il rettilineo del traguardo. Iconica è l'ultima curva, dal banking elevatissimo che permette alle monoposto di "lanciarsi" sul rettilineo principale a DRS aperto.

Orario e dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Olanda di Formula 1 si disputerà a partire da domani, venerdì 29 agosto, per raggiungere il suo culmine domenica 31 agosto. A Zandvoort andrà in scena un fine settimana con il format standard, composto da tre sessioni di prove libere, una di qualifica e dalla gara domenicale. La diretta esclusiva sarà disponibile sui canali di Sky Sport per gli abbonati, mentre qualifica e gara saranno trasmesse in chiaro, ma in differita, su TV8. A seguire tutti gli orari. Venerdì 29 agosto Prove Libere 1: ore 12:30 Prove Libere 2: ore 16:00 Sabato 30 agosto Prove Libere 3: ore 11:30 Qualifiche: ore 15 (differita su TV8 alle 18:30) Domenica 31 agosto Gara: ore 15 (differita su TV8 alle 18:00) Leggi anche: Bottas-Perez, Cadillac punta sui gregari di lusso