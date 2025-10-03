F1 GP Singapore, Piastri il più veloce nelle libere 2. Aston Martin sugli scudi

Marina Bay (Singapore), 3 ottobre 2025 - La Formula 1 ha terminato le operazioni in pista, nella prima giornata del fine settimana del Gran Premio di Singapore. In questo venerdì sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere, che hanno visto le Aston Martin strappare un sorriso ai propri tifosi con Fernando Alonso. Nella prima sessione, infatti, lo spagnolo ha messo assieme il miglior crono e nella seconda sia lui che Stroll hanno chiuso nelle posizioni di alta classifica. Le Ferrari sono andate forte nella mattinata, meno nel pomeriggio dove gli altri hanno sollevato il livello. Nella seconda è stato Piastri a registrare il miglior tempo, mentre Leclerc si è reso protagonista di un incidente in pit lane con Norris.

Il riassunto della prima sessione

La prima sessione di prove libere del fine settimana ha visto Fernando Alonso in cima alla graduatoria dei migliori tempi. Lo spagnolo a bordo della Aston Martin ha sorpreso un po' tutti, abbassando di sei decimi il miglior crono registrato l'anno scorso. Alle sue spalle c'è Charles Leclerc, che ha percorso molti giri per prendere confidenza con il tracciato cittadino di Singapore. Il monegasco ha pagato un gap di un decimo e mezzo, mentre Lewis Hamilton lo segue con un paio di decimi di distacco in quarta posizione. Tra i due si è sistemato Max Verstappen. La Red Bull sembra molto competitiva e ha girato con un motore molto conservativo, a differenza della Ferrari che ha già sfoderato buona parte della cavalleria sui rettilinei di Marina Bay. La RB21 monta inoltre una nuova ala anteriore, sulla quale il team sta lavorando. Le McLaren si sono nascoste e non hanno mostrato il loro vero potenziale. Per quanto riguarda la Mercedes, si è concentrata maggiormente sul passo gara che sul giro secco. Infine, da segnalare un problema tecnico al brake by wire sulla Williams di Alexander Albon, costretto ai box fin dai primi minuti per un principio d'incendio sulla sua monoposto.

Il riassunto della seconda sessione

Le monoposto sono tornate in pista, stavolta sotto le luci artificiali del tracciato, nella notte di Singapore. Questa sessione è stata condizionata da due incidenti, che hanno fatto perdere molto tempo ai team per lavorare. Prima Russell è andato a sbattere contro le barriere, quando nel tentativo di correggere un sovrasterzo ha perso la sua Mercedes per un effetto pendolo. Ciò ha causato una bandiera rossa, con i commissari impegnati a sistemare le barriere. Poco dopo la ripresa anche Lawson è andato a muro, causando un'altra bandiera rossa. Alla ripresa ulteriore delle operazioni, Leclerc ha avuto un contatto con Norris in uscita dai box, nella pit lane e il pilota McLaren è finito contro il muretto. Per quanto riguarda i rilievi cronometrici, Oscar Piastri ha concluso in testa davanti ad Hadjar e Verstappen. Quarto Alonso e quinto Norris. Più indietro le Ferrari, in nona e decima piazza.