F1 Italia oggi: Verstappen dominio e vittoria a Monza, Norris e Piastri a podio, Leclerc quarto

Monza 7 settembre 2025 - Lui è il Campione del Mondo e ci ha tenuto a ricordarlo a tutti quanti nel Gran Premio d'Italia. Con una performance da campionissimo Max Verstappen vince a Monza dominando sulle McLaren di Norris e Piastri. Britannico davanti al compagno di squadra leader iridato, nonostante il problema ai box, per la richiesta del team principal Andrea Stella. Leclerc conferma il quarto posto, dopo aver dato battaglia nei primi giri e sofferto l'attacco di Russell, quinto al traguardo. Sesto Hamilton dopo aver recuperato ben 4 posizioni, anche Antonelli a punti al nono posto.

La gara

Prime sorprese già prima dello spegnimento dei semafori, Hulkenberg costretto al ritiro prima ancora della partenza dopo il giro di formazione. I primi tre giri sono però tutta passione davanti. Max Verstappen non parte benissimo e viene affiancato da Norris. L'olandese per difendere la posizione spinge il britannico addirittura sul verde. Si inseriscono così Leclerc e Piastri per un bellissimo poker di assi in vetta al Gran Premio d'Italia. Alla fine le macchine sfilano con la Red Bull davanti a tutti, costretto però a lasciare al britannico della McLaren il primo posto su richiesta dei giudici di gara. Leclerc invece conquista la posizione sull'australiano leader iridato.

Verstappen però non ci sta e tempo due giri si rimette a comandare la gara con un attacco molto maschio ai danni di Norris, il quale desiste per evitare danni in termini di classifica iridata. Dietro invece Piastri conserva un pizzico la gomma, ma non rinuncia al sorpasso ai danni di Leclerc. Al contrario resta perfettamente in scia del ferrarista e al giro 6 riesce a completare l'attacco per riprendersi la terza posizione. Hamilton invece risale alla grandissima. Dopo aver guadagnato due posizioni al via su Antonelli e Tsunoda, il britannico della Ferrari si libera prima di Alonso, poi di Bortoleto per mettersi sesto, in scia di Russell e del compagno di squadra.

Davanti impone il suo ritmo Verstappen: il più veloce per tutti i primi giri, tanto da riuscie a mettere oltre 5 secondi di margine tra sé e Norris. Piastri fatica a prendere ritmo, si mette in sicurezza rispetto a Leclerc, ma non riesce a ricucire il gap dal compagno di squadra. In questo modo si mettono di fatto in ghiaccio le posizioni di vertice. Anche Leclerc dopo aver sofferto un paio di giri con uno scalpitante Russell alle spalle, riesce a guadagnare il secondo di margine per evitare DRS e in seguito un ulteriore secondo per proteggersi dagli attacchi. Risale invece Antonelli, bravo a passare Tusnoda per prendersi la nona piazza.

Intorno al giro 20 arrivano i primi pit-stop della gara per le posizioni di vertice. Alonso e Bortoleto vanno ai box, ma rientrano molto lontani dal gruppo di vertice, dimostrando ancora una volta quanto i distacchi siano contenuti in questa gara. Davanti non si muove nessuno invece, solo al giro 28 Russell va ai box, seguito da Antonelli, il quale guadagna la posizione su Bortoleto. Peccato invece per Alonso, lo spagnolo infatti per un problema tecnico è stato costretto al ritiro quale tornata prima.

Si attende fino al giro 34 per il pit-stop di Leclerc, il quale entra ai box per montare gomma bianca e coprire così la posizione nei onfronti di Russell. Questo mette il ferrarista anche in posizione di attacco nei confronti del terzo posto di Piastri, detto che la McLaren ha margine per gestire. Verstappen va ai box per primo: monta gomma bianca e prepara un arrivo sereno alla fine. Norris invece cerca la vittoria e per farlo punta a montare la gomma soft per vincere il GP. Al giro 39 è la volta invece di Hamilton, il quale prova ad andare all'attacco di Russell, ma al rientro si ritrova dietro anche a Ocon e Stroll. Antonelli nel frattempo rientra in zona punti quando passa Gasly alla variante della Roggia.

Il contatto tra Sainz e Bearman fa correre un brivido lungo la schiena del box Red Bull. La McLaren infatti ritarda al massimo il pit-stop a caccia di una safety car che potrebbe riaprire la corsa. Entrambi i piloti però riprendono la corsa senza particolari conseguenze tra le loro vetture: penalizzato però di dieci secondi il britannico della Haas. Si entra così nelle ultime dieci tornate del Gran Premio d'Italia. Piastri spende il suo pit-stop al giro 46, quando rientra con gomma rossa per difendersi da Leclerc, il quale lo vede da vicino al suo rientro, ma il margine è tale da permettere all'australiano di non preoccuparsi del rivale.

Il giro successivo va ai box Norris, il quale però ha un problema in fase di pit-stop vedendosi così passare dal compagno di squadra. Il problema all'anteriore sinistra gli costa la posizione nei confronti di Piastri. Andrea Stella però da carismatico leader e team principal interviene via Team Radio e comanda il cambio di posizioni, prontamente eseguito dall'australiano. Una scelta anche punzecchiata con il suo ingegnere da Verstappen, leader intoccabile della gara.

A Monza così vince il Campione del Mondo in carica, Max Verstappen ricorda a tutti perché porta il numero 1 sulla vettura e vince il Gran Premio d'Italia, davanti a Norris e Piastri. Grande lavoro della Ferrari, ma non basta per salire sul podio: Leclerc è quarto, Hamilton è invece sesto, nel mezzo Russell. Antonelli conclude nono, ottavo al traguardo ma penalizzato di cinque secondi, viene passato così da Bortoleto. A punti anche Albon con la sua Williams e Hadjar, il quale festeggia un punto dopo il podio in Olanda.

L'ordine d'arrivo

Questo l’ordine d’arrivo della gara del Gran Premio d'Italia, sul circuito di Monza:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Lando Norris (UK/McLaren) a 19.207

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren) a 21.351

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 25.624

5. George Russell (UK/Mercedes) a 32.881

6. Lewis Hamilton (UK/Ferrari) a 37.449

7. Alexander Albon (THA/Williams) a 50.537

8. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 58.484

9. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 59.762

10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 63.891

11. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 64.469

12. Oliver Bearman (UK/Haas) a 79.288

13. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 80.701

14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 82.351

15. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 1 giro

16. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1 giro

17. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 1 giro

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 1 giro

Fernando Alonso out (SPA/Aston Martin); Nico Hulkenberg out (GER/Sauber).