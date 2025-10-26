F1 Messico: Norris domina anche in qualifica e fa la pole davanti alle due Ferrari

Città del Messico (Messico) 25 ottobre 2025 – Lancia il suo guanto di sfida Mondiale Lando Norris, conquistando una pole autoriataria in Città del Messico. La sua McLaren vola e rifila oltre due decimi a tutti i rivali per conquistare la prima piazza sulla griglia del Gran Premio del Messico. A contendere il primo posto fino alla fine all'inglese ci sono state le due Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton secondo e terzo, miglior qualifica di stagione per il sette volte Campione del Mondo. George Russell è quarto, mentre Max Verstappen è solo quinto. Notte fonda ancora Oscar Piastri, ottavo in qualifica, ma settimo in griglia in virtù della penalità inflitta a Carlos Sainz. Kimi Antonelli scatterà sesto prorpio davanti al leader del Mondiale.

Qualifiche 1

Il Mondiale Formula 1 resta in America e dagli Stati Uniti scende in Messico, per volare all'Autodromo Hermanos Rodriguez. Nel circuito di Città del Messico, Verstappen cerca l'ennesimo colpo alle ambizioni di titolo piloti dei due ragazzi del box McLaren. Proprio le due Papaya sono tra le prime a scendere in pista in questa prima sessione di qualifiche, per poter aumentare il feeling con la pista, in un tracciato dove ci si attende una continua evoluzione del fondo stradale. Dopo i primi giri firmati da Alonso e Bearman, avvicendatisi in testa alla sessione, è Norris a piazzare il primo colpo di livello della sessione, mettendosi a guidare la graduatoria con un 1:17.147. Leggermente più in difficoltà invece Piastri, a oltre mezzo secondo dal compagno di squadra.

Anche la Ferrari però si invita alla festa per un ruolo da protagonista, con Leclerc secondo in 1:17.285, davanti alle due Racing Bulls, sempre molto competitive. Hamilton invece accusa qualche difficoltà in più rispetto al monegasco, rimanendo bloccato a centro gruppo con l'ottavo tempo. Sono tra gli ultimi a uscire in pista per il loro primo tentativo di questa sessione i due piloti del box Red Bull, i quali però non brillano, con Verstappen terzo, dietro a Norris e Leclerc, mentre Tsunoda si ritrova invischiato in piena lotta per non venire eliminato. Bene anche le due Mercedes con Russell e Antonelli, entrambe nelle prime sei posizioni.

L'evoluzione della pista è repentina e continua. I tempi si migliorano molto in fretta e questo accende la sfida, costringendo anche qualche big a valutare se montare o meno già in Q1 un secondo treno di gomme nuove. Brivido per Hamilton nel finale, ma il sette volte Campione del Mondo ha un sussulto e piazza la sua Ferrari in Q2. Difficoltà anche per Antonelli, costretto a tirare fuori un ultimo giro nel suo tentativo per evitare brutte sorprese in questa sessione. Missione compiuta per il giovane pilota bolognese.

Le due Racing Bulls volano e con i loro ultimi tentativi Hadjar si mette in testa con un super 1:16.733, mentre Lawson è sesto. Tutti i piloti dei top team riescono a trovare il giro per salvarsi e alla fine sono Brotoleto, Albon, Gasly e Stroll a dover salutare in questa prima sessione la possibilità di conquistare la pole position. Non brillante Verstappen, davanti a Piastri, ma di quasi due decimi dietro a Norris e dietro anche a Leclerc e Russell.

Qualifiche 2

Le due Racing Bulls provano a confermarsi dopo una super prima sessione di qualifiche. I due giovani tori però non riescono a replicarsi: Hadjar sostanzialmente replica il suo tempo della sessione prima, mentre Lawson realizza un grande traverso ed è costretto ad abortire il suo giro. Tutti gli altri però si migliorano e Leclerc, tra tutti, continua a mostrare i muscoli suoi e della Ferrari, mettendosi a comandare in 1:16.658, davanti a Sainz e Verstappen. Hamilton paga oltre quattro decimi invece dal suo compagno di squadra, confermando le difficoltà di questo suo weekend. Vola invece Norris: montata gomma morbida nuova, il britannico realizza un mostruoso 1:16.252: quattro decimi più veloce del secondo Leclerc e oltre mezzo secondo meglio di tutti gli altri.

Alla brillantezza di Norris, si contrappone però nel box McLaren il pomeriggio messicano di difficoltà di Piastri. Dopo il suo primo tentativo l'australiano è solo decimo, ultimo dei qualificati, a oltre un secondo di distacco. Difficoltà anche per Antonelli, che con gomma usata, paga quasi due secondi dal giro più veloce della gara. Dopo essersi conclusi tutti i primi tentativi, virtualmente eliminati ci sono Bearman, Ocon, Alonso, lo stesso Antonelli e Lawson, quest'ultimo senza un tempo cronometrato.

Lunga coda all'uscita della corsia dai box per lanciarsi verso il giro veloce, quando mancano 5 minuti al termine della sessione. Tra i primi a lanciarsi c'è Verstappen, seguito dalle due Haas e da Hamilton. Il migliore di questo quartetto è proprio l'inglese della Ferrari, secondo, davanti a Verstappen, mentre Bearman ottavo e Ocon decimo. La sessione però è caldissima, perché questi miglioramenti mettono virtualmente fuori il leader Mondiale Piastri. Proprio all'ultimo l'italo-australiano riesce a trovare il colpo, con grande freddezza, per qualificarsi, con appena 76 millesimi di margine su Tsunoda, che invece è out. Oltre al giapponese di Red Bull, eliminati anche Ocon, Hulkenberg, Alonso e Lawson.

Qualifiche 3

Norris, forte del grande tempo ottenuto in Q2 è tra i primi uscire, prima di lui ci sono Verstappen e Bearman. L'olandese può gioire della scia di una Mercedes nel primo settore, dove accende il miglior parziale. Alla fine chiude il proprio giro in 1:16.455, ma è Norris a piazzare il primo grande colpo della sessione, andando quasi tre decimi più veloce dell'olandese. Dietro però le Ferrari vanno all'attacco e le due Rosse di Maranello volano. Hamilton si mette secondo in 1:16.374, ma poco dopo scivola in terza perché Leclerc reclama la vetta della classifica. Il monegasco trova un giro meraviglioso e ferma il cronometro in 1:15.991, il primo a sfondare il muro del minuto e sedici secondi sul giro secco.

Dopo il primo tentativo di questa sessione c'è la Ferrari davanti a tutti, con Leclerc su Norris e Hamilton, davanti a Verstappen e Piastri. Dietro invece le due Mercedes, con Russell sesto e Antonelli settimo, mentre Sainz, Hadjar e Bearman chiudono la sessione. Piccola pausa per riprendere fiato, poi intorno ai tre minuti dalla fine della sessione, si ricrea il traffico in uscita dalla corsia dai box, per tentare l'attacco finale alla pole position.

Piastri è il primo ad attaccare il tempo, mentre dietro di lui c'è Verstappen, lanciando subito un primo trailer di quella che potrebbe essere la gara. Come successo nelle sessioni precedenti, tutti si migliorano e si accendono i fucsia nei vari settori. Oscar si mette terzo, mentre Max è secondo. Sainz fa meglio del leader del Mondiale e mette in seria difficoltà per la gara il leader iridato. Tutti quanti però attendono il colpo di Norris e quello delle due Ferrari. Lando accende una colonnina dei tempi tutta fucisa e firma un mostruoso 1:15.586. Le due rosse però non ci stanno e tengono la tensione alta fino alla fine, mettendosi seconda e terza, con Leclerc davanti a Hamilton.

Pole position di Lando Norris, il quale lancia un chiaro segnale di sfida per quanto riguarda il Mondiale, con la concreta possibilità di concludere come leader iridato questo weekend. Benissimo le Ferrari, battute solo dal missile color Papaya. Difficoltà invece per Verstappen e Piastri, i quali partiranno quinto e settimo. L'australiano guadagna una posizione in griglia per la penalità di cinque posizioni in griglia inflitta a Sainz.

La griglia di partenza

Fila 1: Lando Norris (McLaren) 1:15.586; Charles Leclerc (Ferrari) 1:15.848.

Fila 2: Lewis Hamilton (Ferrari) 1:15.938; George Russell (Mercedes) 1:16.034.

Fila 3: Max Verstappen (Red Bull) 1:16.070; Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) 1:16.118.

Fila 4: Oscar Piastri (McLaren) 1:16.174; Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:16.252.

Fila 5: Oliver Bearman (Haas) 1:16.460; Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:16.816.

Fila 6: Esteban Ocon (Haas) 1:16.837; Carlos Sainz* (Williams) 1:16.172.

Fila 7: Nico Hulkenberg (Sauber) 1:17.016; Fernando Alonso (Aston Martin) 1:17.103.

Fila 8: Liam Lawson (Racing Bulls) 1:18.072; Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:17.412.

Fila 9: Alexander Albon (Williams) 1:17.490; Pierre Gasly (Alpine) 1:17.546.

Fila 10: Lance Stroll (Aston Martin) 1:17.606; Franco Colapinto (Alpine) 1:17.670.

*Carlos Sainz penalizzato di cinque posizioni in griglia dopo l'incidente con Kimi Antonelli nel Gran Premio degli Stati Uniti a Austin.