F1 oggi, Gp di Baku dominato da Verstappen. Sainz sul podio, male le Ferrari

Baku (Azerbaigian) 21 settembre 2025 - Si riapre di colpo il Mondiale e lo fa per merito di super Max Verstappen. Altra vittoria dominante del pilota olandese e secondo weekend consecutivo buio per le McLaren. Il podio infatti non vede nessuna "Papaya", ma un meraviglioso George Russell, secondo nonostante la febbre e i problemi di salute riscontrati per tutto il weekend. Terzo Carlos Sainz in un podio preziosissimo per la Williams.

Conclude appena giù dal podio Kimi Antonelli, quarto con l'altra Mercedes, autore di una gara solidissima nelle posizioni di vetta. Male le Ferrari, solo ottava e nona con Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc, in un weekend dove si sognava decisamente un altro epilogo. Il disastro vero però è in casa McLaren: jump start prima e contatto con il muro con conseguente ritiro per Oscar Piastri. Una chance per Lando Norris di recuperare nel Mondiale, ma non accolta dal britannico che conclude solo settimo.

La gara

Dopo l'altalena di emozioni del sabato, già in griglia di partenza primi colpi di scena. Verstappen, nonostante la pole position, punta sulle gomme dure, così come fanno Russell, Tsunoda e Hamilton. La partenza dell'olandese però è perfetta e gli permette di mantenere la prima posizione, così come tutti i primi cinque non perdono la loro posizione. Dietro Norris viene passato da Hadjar, mentre guadagnano una posizione anche le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Questo succede per il clamoroso doppio errore di Piastri. L'australiano riapre il Mondiale in maniera totalmente inaspettata: prima il rilascio errato della frizione, con jump start, poi sfociato in un tentativo di ripartenza che lo aveva portato addirittura ultimo. Nervoso per il primo errore, l'australiano cerca di rimettersi in corsa, ma arriva al bloccaggio in Curva 5 e finisce contro il muro.

L'incidente occorso al leader del Mondiale provoca l'ingresso della Safety Car. La vettura di sicurezza resta in pista fino al quinto giro, quando la ripartenza di Verstappen è da manuale delle corse. Il pilota olandese mantiene così ancora il primato, mentre la lotta vera si accende dietro. Hadjar commette un piccolo errore e viene attaccato e superato dalle due Ferrari e Norris. Dietro invece arrivano penalità per Alonso e per Piastri, con quella di quest'ultimo non scontata, ma che non verrà portata nel prossimo Gran Premio. Dopo dei giri di lotta, le posizioni si stabilizzano e si creano dei piccoli gruppetti. Le due Mercedes restano bloccate alle spalle di Lawson, mentre Leclerc e Hamilton, in compagnia di Norris, non riescono a portare l'attacco a Tsunoda.

Solitario invece in testa Verstappen scappa e a suon di giri veloci comincia a mettere tanto margine tra sé e Sainz. Viste le difficoltà ad attaccare Lawson, la Mercedes prova qualcosa di diverso per attaccare il podio e al giro 18 Antonelli va ai box per tentare l'undercut su Lawson. Il pilota delle Racing Bulls dopo il suo pit-stop si ritrova davanti all'italiano, ma è bravissimo il bolognese a gestire l'avversario e la batteria ibrida, per tentare l'attacco sul lungo rettilineo il giro successivo. Un sorpasso da manuale da parte del giovanissimo titolare della Freccia d'Argento. Dietro intanto contatto tra Albon e Colapinto, che risulta in 10'' di penalità per il tailandese.

Anche la Ferrari con Leclerc tenta l'undercut su Tsunoda, anticipando la sosta e questo lo mette in lotta con Lawson dal giro 28, ma tanta fatica da parte del monegasco ad attaccare il neozelandese. La gara scorre senza particolari colpi di scena. Davanti solo Norris rimane in pista con gomma medie senza effettuare il pit-stop, mostrando ancora una volta tutta la qualità della sua macchina e quella sua personale di gestire le gomme. Nonostante questo però non riesce a mettersi in scia alla Red Bull del pilota giapponese davanti a lui, il quale mantiene un buon ritmo e costantemente sopra i due secondi di margine, così da evitare anche di concedere la scia.

La gara si riaccende di colpo quando arrivano finalmente tutti i pit-stop dei piloti di vertice ancora con le gomme di avvio gara. Hamilton al giro 37 è il primo ad andare ai box, seguito da Norris, il quale accusa un piccolo problema ai box, come successo a Monza e infatti rientra alle spalle di Lawson e Leclerc. Il britannico però si libera del monegasco e si mette in caccia del quinto posto ma resta bloccato dietro il duello tra Lawson e Tsunoda. Davanti invece Russell si prende ai box il secondo posto ai danni di Sainz, mentre Verstappen continua la sua stupenda marcia solitaria in vetta.

Nel finale i duelli per il quinto posto restano accesissimi, ma non bastano per cambiare il destino della gara. Vince Max Verstappen, bis dopo Monza per il campionissimo della Red Bull e Mondiale realmente riaperto anche per lui in ottica piloti. Nonostante la febbre chiude sul podio George Russell con la Mercedes, mentre terzo è Carlos Sainz per la gioia del team Williams. Quarto Kimi Antonelli a tenere alta la bandiera italiana. Lawson conferma la quinta piazza davanti a Tsunoda, con Norris solo settimo, ma che può gioire almeno dei 6 punti guadagnati sul leader iridato Piastri, a zero. Ottavo Hamilton, che nel finale sbaglia e non ridà la posizione a Leclerc, che conclude così nono. A punti anche Hadjar, decimo con l'altra Racing Bulls.

L'ordine di arrivo

Questo l'ordine di arrivo della gara del Gran Premio dell'Azerbaigian, sul circuito cittadino di Baku:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. George Russell (UK/Mercedes) a 14.609

3. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 19.199

4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 21.760

5. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 33.290

6. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 33.808

7. Lando Norris (UK/McLaren) a 34.227

8. Lewis Hamilton (UK/Ferrari) a 36.310

9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 36.774

10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 38.982

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 67.606

12. Oliver Bearman (UK/Haas) a 68.262

13. Alexander Albon (THA/Williams) a 72.870

14. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 77.580

15. Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) a 78.707

16. Nico Hulkenberg (GER/Sauber) a 80.237

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 96.392

18. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1 giro

19. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 1 giro

Oscar Piastri out (AUS/McLaren).